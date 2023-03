Chrome Bell, Petron makikilatis sa 3YO

MALAPIT nang makilatis ang husay nina Chrome Bell at Petron paglarga ng 2023 Philracom 3-Year-Old Maiden Stakes Race sa darating na Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas.

Tiyak na magandang laban ang masisilayan ng mga karerista dahil may 14 na kabayo ang posibleng magtagisan ng billis sa 1,400-meter race.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey-of-the-Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Chrome Bell, habang si class A rider Jeffrill Tagulao Zarate ang gagabay kay Petron.

May nakalaan na garantisadong P1.2M premyo sa event na suportdo ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Tampok din sina Barrowed Heaven, Destin Guest, Easy Way, I Under Oath, Kanyon For Freedom, Pay D Lady, Runway Ten, Save My Savings, The Alpha Male, Uncle Vhines, Whamos at WolfGang sa nasabing karera.

Kukubrahin ng may-ari ng mananalong kabayo ang P720,000, mapupunta sa second placer ang P240,000 habang P120,000, P60,000, P36,000 at P24,000 sa third hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera.

Hahamigin naman ng breeder ng winning horse ang P60,000 habang may ibubulsa na P36,000 at P24,000 ang second at third placer. (Elech Dawa)