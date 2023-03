Charly Suarez ingat matamaan ng injury sa pukpukang training

HANDA nang sumabak si Rio Olympian at undefeated Filipino boxer Charly “Kings Warrior” Suarez katapat ang kapwa unbeaten at Olympian Paul “2 Gunz” Fleming ng Australia para sa mga nakalinyang regional title sa Marso 15 sa Kevin Betts Stadium, Mount Druitt sa Sydney, Australia.

Magsisilbing daan sa makukuhang panalo upang mapalapit sa inaasam na world title fight ngayong taon ang 34-anyos nantubong San Isidro, Davao del Norte para sa bakanteng IBF Inter-Continental, IBO Inter-Continental, WBA Oceania at WBC Asian super-featherweight title.

Mayrong 14-0 winning streak ang 2016 Rio Olympics participant at three-time Southeast Asian Games gold medalist na kakapanalo lamang ng dalawang regional title na IBF Asia at WBA Asia noong nagdaang Disyembre 10 kontra Defry Palulu ng Indonesia na nagtapos sa second TKO na ginanap sa The Grand Ho Tram Strip, Vung Tau, Vietnam.

Napagwagian naman ni Fleming ang mga paglalabanang titulo sa kababayang si Jackson Jon England noong Marso 23, 2022 sa bisa ng unanimous decision.

“Kung sakaling makuha ko ito, papasok ako sa mas mataas na rankings, basta sa lahat ng rankings, anytime iyan this year makalaro tayo ng world championship,” pagbubunyag ni Suarez. “One day at a time lang. Darating din iyan, laging iniisip namin na lahat ng laban ko ay huli na para lagi kong iniisip na 100% dapat lagi ang aking laban.”

Sinabi ni Suarez na nakatutok sila sa paghahanda kontra kay Fleming, na minsang sumabak sa 2008 Beijing Olympics na may mabigat na rekord na 28 panalo at 18 rito ay nagmula sa knockout na nagsimulang sumabak noong Nobyembre 2018.

“Talagang dikdikan at focus, pinag-aaralan namin ang kalaban, kung ano ang nakikita namin sa mga naging laban niya, talagang pinag-aralan namin. Marahil ako din inaaral din ng kalaban,” paliwanag ni Suarez. “Iningatan lang namin na hindi ako ma-injury, kasi pwedeng ma-extend o hindi matuloy ang laban kung mangyayari iyun.”(Gerard Arce)