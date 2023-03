Cessna rescuers pinarangalan sa Albay

Kinilala ni Camalig, Albay Mayor Carlos Irwin Baldo Jr. ang limang residente na boluntaryong tumulong sa paghanap sa bumagsak na Cessna plane at kumuha sa bangkay ng apat na sakay nito sa Bulkang Mayon.

Pinarangalan ni Baldo sina Jose Obal, Orly Nantes, Marjames Mariñas, Roger Villanueva at Gerry Nodalo, mga residente ng Barangay Anoling sa flag raising ceremony nitong Lunes sa Nuyda Park.

Binigyan din ng trabaho ang tinawag niyang ‘Magnificent 5’ na kahit walang pagkain at tubig ay buong-pusong tumulong sa operasyon.

Kabilang din sa pinarangalan sa 13-araw na matagumpay na search, rescue and retrieval operations sa Cessna 340A ang Albay Climbing Community (ACC), Mayon Mountaineers, Federation of Bicol Mountaineers Inc., Mountaineering Federation of the Philippines, Inc., Wilderness Search and Rescue (WISAR), local guides, Naval Special Operations Group (NAVSOG), Bureau of Fire Protection (BFP), Philippine National Police (PNP), Philippine Army, Energy Development Corporation (EDC), Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine Air Force (PAF), Philippine Navy , at iba pang volunteers.