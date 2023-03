BGYO Nate naloka sa pag-like ng BTS

Nakuha ng BGYO member na si Nate Porcalla ang atensiyon ng K-Pop idol group na BTS nang i-like nito ang kanyang dance cover sa TikTok.

Sinayaw ni Nate ang kanta na “On The Street” na inawit ni J-Hope, isa sa mga miyembro ng BTS.

Humakot na ng halos 300,000 views ang kanyang dance cover. Tuwang-tuwa naman ang fans nang makasama sa liked list ng opisyal na TikTok account ng BTS ang video ni Nate.

“Congrats bunso sa video mo. Napansin ng BTS official,” sabi ni Apple Borlaza.

“BGYO members are getting much attention these days. I say dasurv. BGYO Gelo being Mr. 2×2 viral and now BGYO Nate, his tiktok dance of #OnTheStreetbyJHOPE being liked by BTS,” sey naman ni @zelmz2.

Kamakailan lang kasi nang pagpiyestahan sa social media ang 2×2 picture ng isa pang BGYO member na si Gelo Rivera.

Punong-puno naman ang schedule ng BGYO ngayong March dahil sa mall shows at performance events na parte ng pagdiriwang ng kanilang 2nd anniversary.

Kasama ang BGYO sa lineup ng PPOPCON 2023 Fan Meet at Concert sa March 19. Nakatakda ring mag-perform ang grupo sa Ayala Malls Feliz sa March 26.

Maaaring mapakinggan ang kanilang latest album na “BE: US” sa iba’t ibang music platforms. Para sa updates, i-follow ang @bgyo_ph sa social media. (Dondon Sermino)