Bakbakang umaatikabo sa ASEAN Taekwondo

MAGSISILBING punong-abala ang Philippine Taekwondo Association (PTA) sa 16th ASEAN Taekwondo Championships sa Marso 10-12 sa Ayala Malls, Manila Bay sa Paranaque City.

“More or less, iyung mga SEAG athlete ang ipadadala rito. Ang kaganapang ito ay naging tradisyon sa ating ASEAN Taekwondo Federation (ATF) family kaya idinaraos sa parehong taon ng kalendaryo ng SEA Games,” ani PTA secretary-general Raul Samson.

Inaasahan ang nasa 383 atleta, opisyal at internasyonal na referee mula sa walong (8) miyembrong bansa ang nagkumpirma ng kanilang paglahok tulad ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam at Laos.

Suportado ang biennial event ng SMART/MVP Sports Foundation, Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee.

Kamakailan lamang ay tinapos ng PTA ang pagpili para sa mga miyembro ng koponan para sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia sa darating na Mayo 6-17.

Kabilang sa mga malalaking pangalan na napili sa koponan ay sina Tokyo Olympian Kurt Barbosa at mga kapwa World Championships (Mexico) campaigners at 2019 Manila Southeast Asian Games gold medalist Dave Cea (-74kgs), Laila Delo (-67kgs), Baby Jessica Canabal (-53kgs), Joseph Chua (63kgs) at Alfritz Arevalo (-68kgs). (Abante Sports)