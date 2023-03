Ayuda para sa mga nasalanta ng bagyo

Taon-taon na lang, ang rehiyon ng Bicol ay dinaraanan ng malalakas na bagyo. Isa po sa mga matinding nasalanta sa Bicolandia ng mga nakaraang bagyo ay ang lalawigan ng Camarines Sur (CamSur) na nakalugar sa tinatawag na ‘typhoon belt.’

Mabuti na lang at ang mga Bicolano ay tunay na mga ‘oragon.’ Bukod diyan, ang nahalal na mga opisyal ng lalawigan ay mabibilis kumilos at mapag-alaga sa mga taga-CamSur. Nito lamang nakaraang linggo, sila po ay bumisita sa iba’t ibang bayan ng CamSur para mamahagi ng mga relief packs sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nakaraang bagyo.

Nagpatupad ng Calamity Assistance Program para matulungan ang mga nasalanta sina CamSur 2nd District Cong. LRay Villafuerte, ang kanyang mga anak na sina Gov. Luigi Villafuerte at 5th District Cong. Migz Villafuerte, kasama si 1st District Cong. Hori Horibata at ang Bicol Saro Partylist. Ang programa ay naipatupad sa pakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD),

Tayo po ay pinalad na maimbitahan ng pamilyang Villafuerte para tumulong sa pamamahagi ng mga relief packs sa mga bayan ng Libmanan at Milaor.

Habang kami po ni Cong. LRay ay nasa Libmanan at Milaor, sina Gov. Luigi at Cong. Migz, at gayundin si Cong. Hori, ay nasa ibang mga bayan ng CamSur para mamahagi rin ng relief packs.

May halos 4,000 na pamilya ang nabigyan ng mga relief packs sa Milaor at Libmanan. Bawat isang DSWD relief pack ay naglalaman ng anim na kilong bigas, kape, mga canned goods tulad ng corned beef at tuna, at iba pang food items.

Sa Milaor, kami po ni Cong. LRay ay namahagi ng 1,451 packs sa mga barangay ng Flordeliz, Balagbag, Lipot at Tarusanan.

Sa mga barangay ng San Vicente, Concepcion, Malbogon, Poblacion, Bigajo Norte at Bigajo Sur sa Libmanan, may 2,515 na pamilya ang nabigyan ng relief packs.

Masaya po nating nakadaupang-palad at nakakwentuhan kahit sa maikling sandali lang ang mga taga-Milaor at mga taga-Libmanan sa dalawang araw na pagbisita natin sa CamSur. Nagpapasalamat po ako sa kanilang mainit na pagtangaap sa akin at sa aking mga kasamahan mula sa Bicol Saro Partylist.

Maraming salamat rin kina Cong. LRay, Cong. Migz at Gov. Luigi sa kanilang pag-imbita sa akin sa CamSur. Ang mataas na kalidad ng kanilang paglilingkod sa CamSur ay dapat pamarisan.

Nagpapasalamat din po tayo kina Libmanan Mayor Jes Camara at sa mga konsehal, mga kagawad, at ilang board member ng CamSur sa pakikipagpulong sa atin ng tayo ay bumisita doon. Nakasama rin po tayo sa pakikipagpulong ni Cong. LRay sa ilang mga opisyal ng Bicol Regional Office ng Department of Agriculture.

Bago tayo nakabisita sa CamSur, nauna ng naipakilala sa atin ni Cong. LRay ang mga city at municipal mayors ng lalawigan.

Ilang oras matapos na ako po ay makapanumpa kay Speaker Martin Romualdez bilang kinatawan ng Bicol Saro noong February 22, sinamahan ako agad ni Cong. LRay sa pagpupulong sa mga CamSur mayors.

Muli akong nagpapasalamat kay Cong. LRay dahil sa kabila ng marami niyang ginagampanang tungkulin, nagbigay siya ng panahon para sa pagpupulong na iyon. Alam ‘nyo po, bukod sa pagiging kinatawan ng 2nd district ng CamSur, si Cong. LRay ay majority leader rin ng Commission on Appointments (CA), kaya’t laging puno ang schedule niya sa trabaho.

Ang mga tulad nina Cong, LRay, Gov. Luigi at Cong, Migz ang malinaw na patunay na basta Bicolano, saro!