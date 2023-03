Atse-tse! a-Cha-cha na naman!

Mukhang uso na naman daw mga tropapips sa mga mambabatas ang kanta ni Gary Valenciano na “Eto Na Naman.” Nabuhay na naman kasi na parang “nawawala, bumabalik, eto na naman– ang Charter Change o Cha-cha.

Sa Kamara de Representantes, si Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez, ang mistulang “choreographer” ng Cha-cha bilang chairman ng House committee on constitutional amendments. At lumusot na nga!

Sa Senado, ang nagsisilbi namang “dance instructor” ang kamag-anak ni Chacha Padilla, este Zsa Zsa Padilla na si Senador Robin Padilla, na naghihimutok na hindi na raw makapang-chicks mula nang maging senador.

Pero kumpara noon, kapansin-pansin na tila may bago sa “dance steps” ng Cha-cha ngayon. Noon kasi, kahit matamlay sa pagsayaw sa Cha-cha ang mga senador, ang nagkakaisa nilang hirit, sa paraan ng Constitutional Convention o Con-con gagawin kung sakaling iindayog sila Cha-cha para amyendahan ang Saligang Batas.

Mas magastos ang Con-con dahil kailangang magpatawag ng eleksyon para piliin ang mga uupong delegado. Bukod doon, babayaran mo siyempre ang mga delegado at may opisina pa habang tinatalakay nila ang mga probisyon sa Saligang Batas na aamyendahan.

Pero sa totoo lang, walang gana ang mga senador na sumayaw ng Cha-cha eh dahil tagilid sila kapag na-amyendahan ang Saligang Batas. Sa sandaling buksan kasi ang Konstitusyon para amyendahan, lahat ng posibleng mangyari…pwedeng mangyari.

At isa sa mga posibleng mangyari eh ang may magsulong ng unicameral system sa gobyerno at lusawin na ang Senado. Aba’y papayag ba naman ang mga senador na maisahan sila? Kahit pa nga may mga mungkahi na gawing “regional” ang mga pagboto ng mga senador o padadamihin kuno sila.

Kung dati nga eh pro-Concon ang mga nangingibabaw na posisyon ng mga senador, aba’y ngayon eh para sa Constituent Assembly o Con-ass na dance step na gusto ni Batman, este Sen. Robin.

Sa Con-ass naman, ang mga mambabatas na mismo (kongresista at senador) ang mag-aamyenda ng mga probisyon sa Saligang Batas, na batay sa mga sinasabi ng mga mambabatas eh mga probisyon lang kuno tungkol sa ekonomiya.

Mas matipid ang Con-ass kaysa Con-con. Kaya lang, tiyak na pagtatalunan na “eto na naman” ay kung papaano boboto ang mga senador at kongresista? Dapat bang magkasama ang boto o dapat magkahiway? Dati nang may nagtangka gawin ang Con-ass pero sumablay at hindi kinagat ng mga senador.

Ang bago pa sa dance step, ang mga kongresista na ngayon sa pangunguha ni Rodriguez ang gustong humahataw sa Con-con.

Aba’y nabaliktad ang mundo? Katunayan, may inihahanda na silang panukalang batas na nakasaad kung magkano ang ibabayad sa mga magiging delegado at kung ilan ang puwedeng piliin ng pangulo mula sa sectoral representatives.

Ang Palasyo, pumuposisyon na parang iwas-pusoy. Hindi na raw kailangang galawin ang economic provisions sa Konstitusyon para maiangat ang ekonomiya. Ngunit kung tutuusin, kabilang ang pangulo ang maaaring makinabang nang bongga kapag nagkaroon ng Cha-cha.

Kapag nabuksan ang Konstitusyon, aba’y puwede nang humirit ang mga sipsip sa Palasyo na alisin na ang probisyon sa term limit ng pangulo. Pero alangan ba na presidente lang? Di ba sana all siyempre. Kaya posibleng ang mga kongresista, hihirit na rin na alisin ang kanilang term limit.

Sabi ng mga tropapips, magandang abangan kung ano ang puwedeng pang-come-on sa mga senador para sumama na rin sila sa dance floor. Abangan ang bakbakan sa Senado at asahan pati sa kalsada! Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”