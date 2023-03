Anne, Kathryn, Nadine, Alexa agawan sa K-drama ni Liza

Napakagandang materyal ng Korean drama na ‘It’s Okay to Not Be Okay’ na gagawan ng Pinoy adaptation ng ABS-CBN. Para kina Liza Soberano at Enrique Gil dapat ‘yon, pero kumpirmado raw na tinanggihan na ito ng una.

Dahil dito, may mga pa-poll ang iba’t ibang fandom at mga netizen sa social media kung sino na lang daw ang dapat na gumanap sa proyektong ‘yon?

Ang ilan sa mga Kapamilya star na bet ng mga netizen na magbida roon ay sina Anne Curtis, Kathryn Bernardo, Nadine Lustre, at Alexa Ilacad. Sa lalaki naman ay sina Joshua Garcia, Enrique Gil, at KD Estrada.

Marami rin ang nagsasabing bagay na magbida sina Julia Barretto at Joshua Garcia roon, kaya lang ay parang malabo na.

Sexy, sophisticated, fashionista ang image ng bidang babae rito na ginampanan ng Korean actress na si So Ye Ji. Ang bonggang role sana nito para kay Liza at baka maibsan ang tila pait na nararamdaman niya nang isiwalat niya na kanya dapat at hindi kay Kathryn Bernardo ang pelikulang ‘Hello, Love, Goodbye’.