Anak ni Julia binata na

Binatang-binata na pala ang anak ni Julia Clarete na si Sebastian. Kung tawagin noon ng aktres ang anak ay ‘Beans’ pero ngayon ay Seb na ang nickname nito. Anak ni Julia si Seb sa unang partner niya na si Stephen Uy.

Nag-post ang former ‘Eat Bulaga’ Dabarkads sa Instagram ng date night nila ni Seb at maraming mga netizen ang nagulat na may teenager na anak na si Julia. Para lang daw silang magkapatid.

Hindi na nagbuntis uli si Julia kaya super-close sila ni Seb at importante sa kanya na lagi silang may bonding moment ng anak lalo na’t teenager na ito at may sarili ng mga kaibigan na sinasamahan.

Sa isa pang IG post, pinagmalaki ni Julia ang pag-perform ni Seb kasama ang banda nito na Hexacoda sa school nito na International School Manila.

Mukhang nagmana si Seb kay Julia na isang singer din at miyembro noon ng isang banda.

Caption pa ni Julia: “Sorry guys, I couldn’t help but shout. Ha! Seb tonight in school. Their band Hexacoda competed in @ism_bob earlier. HEXACODA competed in last night’s Battle of the Bands in ISM. Had lots of fun watching all the bands and solos perform. Heaping musical gems, and so happy that this is my first of many concerts for 2023.”

Happy na si Julia sa buhay niya at hindi na ito mapilit na magbalik sa showbiz. Mas gusto raw nitong mag-travel at base sa mga post nito sa social media, ang paboritong puntahan ni Julia ay ang beach o ang mag-hiking sa bundok.

Dating nagho-host sa ‘Eat Bulaga’ si Julia hanggang sa iwan nito ang show noong 2016 at magpakasal sa mister niya ngayon na si Gareth McGeown. Tumira sila sa Kuala Lumpur, Malaysia at paminsan-minsan ay nagbabakasyon sila sa Pilipinas.