Alessandra inakusahang magnanakaw, mapagsamantala

Magnanakaw, magpagsamantala.

Ganyan nga ang tawag ngayon kay Alessandra de Rossi, dahil na rin sa ginawa niya kay Piolo Pascual.

Well, kitang-kita nga sa video na pinost ng @piolopascual_ph ang pagkikita nina Alessandra at Piolo. At siyempre, parang miss na miss nila ang isa’t isa, lalo na si Alessandra, na todo-yakap kay Piolo.

Bukod sa yakap, may kasama pang hawak sa mukha, at ‘yun na nga, habang pangiti-ngiti lang si Piolo, at nagpapatangay sa ginagawa ni Alessandra, bigla na lang dumampi ang mga labi ni Alessandra sa mukha ni Piolo.

Walang kawala si Piolo, dahil hawak nga ni Alessandra ang mukha niya, ha! Eh, ang ganda pa ng theme song na ginamit sa video na ‘yon, ang ‘Two Less Lonely People in the World’.

At ‘kaaliw nga ang caption sa video na ‘yon, na ang ginamit na tag kay Alessandra ay ‘Alessandra Mapagsamantala’ de Rossi.

At heto nga ang caption, “Magnanakaw ng halik! Sa sobrang dilim akala ata niya si Empoy (Marquez). Ngiting-ngiti ah. Tsk!”

At siyempre, nag-agree naman ang mga fan, lalo na ang kababaihan sa ginawang ‘yon ni Alessandra. Heto nga ang chika nila:

“Kung ganyan ang nanakawin ko, gustong-gusto kong maging magnanakaw.”

“Bakit ako kinikilig? Sana kayo na lang. puwede naman, ‘di ba?”

“Grabe ka Alex, ha! Lagi mo na lang nilalamutak si Papa Piolo. May Empoy ka na, eh.”

“Sana all, ready naman akong makulong basta si Papa Piolo ang nanakawan ko ng halik.”

Anyway, sure akong marami na rin ang excited na makita ang bonggang tandem nina Alessandra at Empoy sa pelikulang ‘Walang Kaparis’ na mapapanood sa Prime Video simula March 23. (Dondon Sermino)