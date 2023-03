6 todas, 13 na-ospital sa karambola ng 3 sasakyan

Patay ang anim katao habang sugatan ang 13 iba pa matapos magsalpukan ang tatlong sasakyan nitong Linggo sa sa bayan ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Sa ulat ni Sgt. Benjamin Bedo ng Datu Odin Sinsuat traffic investigation unit, nagkarambola ang tatlong sasakyan na kinabibilangan ng Hi-ace van na puno ng pasahero, Toyota Hilux at isang traysikel sa kahabaan ng national highway sa Barangay Kurinte bandang alas 4:30 ng umaga.

Patay ang lima sa mga sakay ng van na nakilalang sina Unasan Kaul, drayber at residente ng Guindulungan, Maguindanao del Sur; mga pasaherong sina Norhaimin Baloadek, Manaut Guialudin, Kaidu Manalsal, at Mamakong Salimbao, ng Gen. S.K. Pendatun.

Nasawi rin ang drayber ng Toyota Hilux na si Bomber Gani, habang 13 iba pa ang kasalukuyang inoobserbahan at nagpapagaling sa ibat-ibang pagamutan kabilang ang drayber ng traysikel na kasama sa karambola.

Sa ulat ng awtoridad, galing ng bayan ng General S.K. Pendatun ang van at patungo sana ng Lanao del Sur upang dumalo ang mga sakay nito sa isang family reunion habang galing naman ng Lanao del Sur ang Hilux patungo sana ng South Cotabato.

Pagsapit sa boundary ng Makir at Barangay Kurintem, Datu Odin Sinsuat, nabangga ng Hilux ang traysikel dahilan upang mapunta ang una sa kabilang linya at masalpok ng paparating na van. Sa lakas ng salpukan ay halos wasak ang van at Hilux na ikinasawi at ikasugat ng mga sakay nito. Hindi naman napuruhan ang mga sakay ng traysikel na pawang mga sugatan lang kabilang ang isang 6-anyos na bata. (Edwin Balasa)