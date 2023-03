2 senglot isinelda sa boga

Umurong ang tapang ng dalawang lasing na magkumpare nang maabutan sila ng mga nagpapatrulyang pulis sa aktong naghahamon ng away habang may bitbit na baril ang isa sa kanila sa Caloocan City nitong Lunes.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act at Article 155 ng Revised Penal Code o Alarm and Scandal sina Jay R Garado, alyas ‘Poknat,’ 23 anyos, ng Barangay 176 at Felic Lorenzo , 25, ng Barangay 175, kapwa sa Bagong Silang ng nasabing lungsod.

Sa ulat, nagsasagawa ng ‘Oplan Galugad’ ang mga tauhan ng Sub-station 13 sa Phase 8, Bagong Silang nang lumapit ang isang residente at isinumbong ang pagwawala ng dalawa, isa rito ay may hawak na baril bandang alas-diyes ng gabi.

Pinuntahan ng mga pulis ang lugar at naabutan ang dalawa sa aktong nagwawala at naghahamon ng away habang bitbit ni Lorenzo ang baril.

Doon na dinamba ng mga pulis ang mga suspek saan tinangka pang itago sa bewang ni Lorenzo ang dalang cal. 38 na may limang bala. (Orly Barcala)