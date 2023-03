2 lola nakisali sa TikTok dance

Walang edad-edad pagsayaw gaya na lang ng dalawang lola na todo hataw sa TikTok.

Sa video ni Megy (@_https.gosia_) mapapanood ang dalawang lola na tila game na game makisali sa nauusong TikTok dance craze sa kantang ‘Hundred Miles by Yall ft. Gabriela Richardson’.

Suot ng isang lola sa kaliwa ang puting t-shirt at short habang nakadilaw na polo at short din ang nasa kaliwa. Mapapansin na tila nakatime lapse ang kanilang video dahil mabilisan ito kaysa sa normal na talaga namang swak sa kanilang steps.

Nakatanggap ang naturang video ng halos 20.2 milyon views at 3.8 likes.

‘Di rin nagpahuli ang mga netizen na magbahagi ng kani-kanilang positive comment.

Gaya na lamang ni @jenniferforonda58, ani, “Ang ganda po at ang galing pa.”

Tila napa-mention pa ang user na si @simonewatters, komento niya, “@marcelina_the_great me and u in a couple of years.”

“me and my best friend in 2060,” hirit naman ni @starys_kpop.

Talaga namang kagigiliwan mo ang mga lola tiktokers na ito!