Xian Lim ‘natakam’ sa alindog ni Ashley Ortega

Kung ang titig ni Xian Lim sa alindog ni Ashley Ortega ang pag-uusapan, sa isang eksena sa ‘Hearts On Ice’ ng GMA7, puwede mong sabihin na nakaramdam siya ng pagnanasa sa aktres.

Titig na titig, at manghang-mangha nga siya sa eksenang `yon, na lumabas si Ashley na naka-bikini, ha! Feel na feel nga na parang biglang na-in love si Xian kay Ashley.

Na katuwiran naman ni Direk Dom Zapata, habang nagti-taping sila, nakita niyang ‘nagkagustuhan’ ang dalawa bilang mga karakter nila, kaya nagkaroon ng bonggang chemistry.

“Sa tinginan pa lang nila nagkakaroon na ng chemistry. It doesn’t mean to say na may patutunguhan `yon. Pero, hindi rin puwede na sa tinginan nila, wala kang makikitang love angle. You have to love your co-actor. Whatever variations of love pa man ‘yan, may love angle dapat,” chika ni Direk Dom.

Anyway, first time raw ni Ashley na magbuyangyang ng alindog sa harap ng isang lalake sa teleserye.

“First time kong may pasabog na 2-piece na ganun. Hindi ko rin alam na may ganung scene agad na kukunan, kaya biglaan lang ang diet ko. Ang tagal pala ng exposure ng pa-2 piece. First time ko talaga `yon.

“Very supportive naman sila sa scene na `yon. Pinag-usapan naman before hand kung anong klaseng swimsuit ang isusuot.

“Siyempre, ang tagal ko na rin sa industry. At saka siyempre, para may maturity na rin,” sabi ni Ashley.

Well, in fairness, ang seksi ni Ashley, at hindi kataka-takang magustuhan siya ng mga boylet, ha!

At for sure naman, dedma lang si Kim Chiu sa mga ganung ganap, dahil artista lang siya, at sa mga teleserye niya, na-in love rin naman sa kanya, I mean, sa karakter niya, ang mga kapwa niya aktor, di ba?

Kylie Padilla bet maging baliw

Patindi nang patindi ang mga role na binibigay kay Kylie Padilla. Tulad nga ngayon sa ‘Mga Lihim ni Urduja’ ng GMAy, di ba?

At sa tanong sa kanya ng mga fan kung ano na ang dream role talaga niya, ang sagot niya ay maging baliw.

“Now? Psycho!” sabi niya.

Well, habang tumatagal nga ay gumagaling si Kylie na umarte, kaya wala namang mahirap na karakter sa kanya.

At di ba nga, emotera rin kasi si Kylie, na ang dami niyang hugot moment, na pinu-post sa IG story niya. Heto nga, mapa-puzzle ka na naman, na para saan ba ang chika niyang ito tungkol sa inner peace.

“Heal the parts of you that hold resentment for being forced to grow up too fast, for having to pick up responsibility where others should have, for shrinking yourself and packaging your self-esteem so others may rise. Your inner child deserves peace.”

Oh, well…