Tuloy ang malasakit

Buhay na buhay at ramdam ng mga Pilipino ang matagumpay na serbisyo ng Malasakit Center program na sinimulan sa ilalim ng pangangasiwa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Parang kailan lang nang ilunsad ang Malasakit Center program para tugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga Pilipino lalong-lalo na ang pinaka-mahihirap na sektor na namamatay na lamang ng hindi nakatikim ng pagkalinga ng mga duktor at hindi nakaranas madala sa mga ospital.

Nagsimula ang programang Malasakit Center sa tanggapan ni dating Special Assistant to the President at ngayon ay Senador Bong Go matapos ipag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tulungan ang mga nagkakasakit na mahihirap na Pilipino

Nito lamang nakalipas na Pebrero ay binisita ni Senador Bong Go ang Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) sa Cebu City para iselebra ang ika-limang taong anibersaryo nang pagkatatag ng unang Malasakit Center noong February 12, 2018.

Limang taon na pong gumagana ang Malasakit Center program na sinimulan ng Duterte administration at sa pamamagitan ni Senador Go na siyang Chairman ng Senate Committee on Health ay naisabatas ang Republic Act 11463 o ang Malasakit Centers Act of 2019.

Sa ilalim ng batas, lahat ng mga hospital na pinapatakbo ng Department of Health (DOH) at Philippine General Hospital (PGH) ay inaatasang magtatag ng Malasakit Center, kabilang na ang mga hospital na pinapangasiwaan ng local government units, at iba pang hospital na nakatugon sa pamantayan para makapagtayo at makapag-operate nito.

Sa kasalukuyan ay mayroon ng 154 Malasakit Centers sa iba’t ibang pagamutan sa bansa na tumutulong sa maraming mahihirap na Pilipino.

Isa po itong one-stop-shop kung saan lahat ng mga ahensiyang nagbibigay ng tulong gaya ng Department of Social Welfare amd Development (DSWD), Department of Health (DOH), Philippine Health Insurance Corporation (Philhealth) at Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ay nasa iisang bubong na lamang upang masigurong agad na naipapaabot ang tulong sa mga pinaka-mahihirap na pasyente.

Kapag nababanggit ang pangalan ni Senador Bong Go , ang kasunod nito ay Malasakit Center dahil bukod tanging siya lamang ang nagpurisigi sa Senado para mapaglaanan ng taon-taong pondo ang programa upang hindi na mahirapan ang mga mahihirap na Pilipino na mag-isip kung saan huhugot at maghahanap ng pera para makapagpagamot.

Ayon po sa Senador nasaksihan niya ang hirap at sakripisyo ng mga mahihirap na Pilipino para makahingi ng tulong sa gobyerno at makapagpagamot lalo noong alkalde pa lamang ang dating Pangulo.

Kinakailangan pa aniyang bumiyahe ng malayo ang mga pasyente para makahingi ng tulong mula sa iba’t ibang ahensiya ng gobyerno kaya nabuo nito ang konsepto ng one-stop-shop sa mga itinatag na Malasakit Center upang sa iisang lugar na lamang lahat ang pagproseso sa ibibigay na tulong ng gobyerno.

Napakalaking bagay po para sa mga ordinaryong Pilipino ang Malasakit Center program dahil mababawasan ang mga alalahanin sa mga pagkakataong biglang nagkakasakit at walang mapagkunan ng panggastos para magpagamot.

Sa kasalukuyan ay nasa pitong milyong Pilipino na ang natulungan ng Malasakit Centers at ayon po kay Senador Bong Go, tuloy-tuloy ang paghahatid ng serbisyo para sa mga mahihirap na Pilipino.

Natutuwa po ang Senador dahil nailapit ng programa ang tulong medikal sa mga mahihirap na pasyente sa iba’t ibang bahagi ng bansa na dati ay walang matakbuhan para mahingan ng tulong.

Kaya naman po hangad ni Senador Go na mas marami pang Pilipino ang matulungan ng Malasakit Center ngayong 2023 dahil pera naman aniya ng gobyerno ang ginagamit at ibinabalik lamang ito sa mga tao sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso at serbisyo.

Pinag-aaralan po ngayon ng DOH na mapalawig ang ibinibigay na serbisyo ng Malasakit Centers gaya ng outpatient drug benefits lalo na sa mga mayroong maintenance na gamot upang makalibre sa gastos.

Bagamat may ganitong programa ang gobyerno, pinapaalalahanan po ang publiko na ingatan ang kulusugan upang hindi magkasakit at kung hindi talaga maiwasan, samantalahin ang medical assistance sa Malasakit Centers lalo na kapag mayroong medical emergency.

Tandaan po natin, mahalaga ang kalusugan kaya huwag po natin itong pabayaan. Pero kung sakaling dumating ang mga hindi inaasahang pagsubok sa ating kalusugan, huwag pong mag-atubiling lumapit at humingi ng tulong sa Malasakit Centers ng gobyerno.