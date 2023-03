Tserman nalusutan 2 boga tinangay ng akyat-bahay

Nalusutan ng hinihinalang akyat-bahay ang isang barangay chairman matapos umano itong makapasok sa kanilang bahay at tangayin ang dalawa niyang baril sa Tagaytay City, Cavite nitong Linggo ng madaling-araw.

Sa kanyang reklamo kay Corporal Dexter II Alibutdan ng Tagaytay City Police, sinabi ni Chairman Arnaldo Rotap, ng Barangay Maitim ll West, Tagaytay City na nagising siya nang maramdaman niyang may naglalakad sa bubong ng kanilang bahay bandang alas 3:15 ng madaling-araw.

Aniya, tumalon ang suspek at saka tumakbo sa likod ng kanilang bakuran. Inilarawan niya ito na may taas na 5’4, naka-itim na t-shirt at maong pants.

Pagkatapos nito ay inalerto umano niya ang kanyang mga kasama sa bahay hanggang matuklasan niya na tinangay ng suspek ang dalawang bag niya na naglalaman ng dalawa niyang baril at mga dokumento nito.Hindi naman binanggit sa report kung anong klaseng baril ang tinangay ng akyat bahay. (Gene Adsuara)