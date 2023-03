Super ka gorl ha! Gayle Pascual napiling NCAA Player of the Week

HUMUHUGOT ng puwersa ang College of Saint Benilde kay Gayle Pascual kaya naman dominado nila ang simula ng NCAA Season 98 women’s volleyball tournament.

Tangan ang malinis na limang panalo, malaki ang tsansa ng Lady Blazers na masikwat ang pangalawang dikit na titulo, impresibo ang panalo ng Lady Blazers nang pagpagin sa tatlong set ang University of Perpetual Help System DALTA para kalsuhan ang three-game win streak ng Lady Altas nitong nakalipas na Martes.

Nasubukan din sa dikdikang labanan ang Taft-based squad nang pagulungin sa limang set ang Lyceum of the Philippines University (LPU) Lasy Pirates nitong Sabado.

Parehong humarabas si Pascual sa dalawang panalo ng Lady Blazers kung saan ay tumikada siya ng 22 points sa likod ng 20 attacks at dalawang blocks sa 25-23, 25-21, 25-22 pagdurog sa Lady Altas.

Kumana naman si Pascual ng 20 puntos nang talunin nila ang Lyceum of the Philippines, 22-25, 25-16, 16-25, 25-13, 15-9.

Dahil sa impresibong performance ni Pascual, nahirang itong Collegiate Press Corps NCAA Player of the Week na prinesenta ng San Miguel Corporation at Philippine Sports Commission kasama ang MNL Kingpin, Tinapayan Festival at Jockey na minor sponsors. (Elech Dawa)