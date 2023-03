Sofia sobrang close sa bride: Dominique-Michael genuine love

Kaugnay ng kasalang Dominique Cojuangco at Michael Hearn, isa ang Kapamilya actress at isa sa cast ng primetime series na ‘Iron Heart’ na si Sofia Andres sa um-attend kasama ang kanyang mag-ama na sina Daniel Miranda at Zoe.

Isa si Zoe ay isa sa mga tumayong flower girl.

Dahil sa Instagram post ng Kapamilya actress, marami ang nagulat na napaka-close pala niya kay Dominique, na anak nina Gretchen Barretto at Tonyboy Cojuangco. Nagsimula ang friendship nila nang magkasama sina Gretchen at Sofia sa ABS-CBN primetime series noong 2012, ang ‘Princess and I’.

Sa Instagram caption ni Sofia, ikinuwento niya na 14 years old pa lang siya nang makilala niya si Dominique. At papuri niya rito, “If there is one thing that I want to bring light to is her beautiful soul. She is one of the most genuine people I have ever met in my life. I remember that one time Dom is the kind of person that shares a genuine love with the people around her. And I’m so happy that she met Michael, who I know can give her the genuine love that she truly deserves.”

Nabanggit din niya sa kanyang post na kahit pareho raw sila ni Dominique na busy sa kanya-kanyang schedule, may certain bond na nagko-connect sa kanila at very grateful siya sa friendship na meron silang dalawa.

Masaya raw siyang talaga sa bagong chapter ng buhay na ito ng anak ni La Greta.

Pinatotohanan naman ni Dominique ang mga naging pahayag ni Sofia at kung gaano nga sila ka-close nang mag-reply ito sa ng, “Sofia!!! It has been such a pleasure growing up with you. I love you so much.”