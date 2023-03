Rianne Malixi gigil pumalo sa Singapore

MARAMI nang napaglaruang golf course si Rianne Mikhaela Malixi dito at sa ibang bansa, unang sabak pa lang niya sa Singapore Island Country Club, pero mas atat kesa hamon ang three-time Ladies Philippine Golf Tour winner pagpalo ng 5th Women’s Amateur Asia Pacific Championship simula sa Huwebes.

“I have not played in SICC, so it will be interesting on how we’ll play with the course,” bulalas Lunes ng 15-anyos na Pinay parbuster na kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.).

Pero sigurado, kuwestiyon dito ang haba sa malambot at maburol na par-72 isalnd course, may matatandang puno para sa mahabang laro at pag-ulan sa islang estado. Ito rin ay laro ng iron at abilidad na maka-birdie dahil sa diskarte sa green.

Pagkatalo sa countback para sa bronze ng 43rd Queen Sirikit Cup Asia-Pacific Amateur Ladies Golf Team Championship sa Manila Southwoods Golf and Contry Club sa Carmona, Cavite noong Pebrero 20-24, agad bumalik sa trabaho si Malixi. Palitan sa dalawang mahirap na course upang hasain ang sarili habang nagpapakondisyon din. (Ramil Cruz)