Rhian inintrigang gumamit ng fake bag

Naging usap-usapan sa social media ang pagbitbit daw ni Rhian Ramos ng fake na designer bag noong um-attend ito sa launch ng isang cosmetic brand.

Sa mga photo na lu¬mabas sa nasabing event, makikitang bitbit ng Kapuso actress ang isang petite leather handbag na kahawig ng luxury bag brand ng Hermes.

Pinost ang photo na ito ni Rhian sa Instagram account na @thefakebirkinslayer na nag-e-expose sa mga owner ng mga fake bag. Kinuwestyon tuloy ng mga netizen kung totoo bang gumagamit ang aktres ng fake designer bag?

Mabilis na nakarating kay Rhian ang naturang post at agad itong nag-respond sa akusasyon na ang bitbit niya ay fake designer bag. Hindi nga raw Hermes ang bitbit niyang bag kundi ibang brand ng bag na niregalo lang sa kanya.

Depensa ni Rhian: “No, I’m pretty sure I don’t magically have the only existing mini Kelly Birkin in white/gray python. It’s a Buti Italia bag, gifted, and apologies to whoever this offends, but I liked the color with beige, or camel, or caramel, or whatever you wanna call the color I’m wearing. May your t*tties be calmed.”

Sinuportahan naman si Rhian ng kapwa niya celebrities at ng mga netizen na nagtataka kung bakit ginagawang big deal ang gamit na bag ng mga kilalang tao? Wala raw bang ibang pinagkakaabalahan ang iba at marami silang time para mamintas at mang-okray ng celebrities sa social media?

Tsaka hindi naman siguro gagamit ng fake bag si Rhian knowing na can afford naman siyang bumili ng mga designer bag.

Vin close pa rin kay Kylie

Ayaw paapekto si Vin Abrenica sa mga negative comment ng netizens tungkol sa kuya niyang si Aljur Abrenica.

Kahit hiwalay na raw sina Aljur at Kylie Padilla, nanatili pa rin siyang close sa sister-in-law niya at kinatutuwa niya ang pagiging magkaibigan ng dalawa.

Mas naging close nga raw sila ni Kylie dahil magkasama sila sa GMA-7 series na ‘Mga Lihim Ni Urduja’.

Sey ni Vin, “Ishi-share ko lang, para you get a glimpse of how me and Kylie, our relationship is. We bring our children sa mall to play as a date. We go out like that. And also si Kylie, noong nakatira ako kay Kuya and Kylie was always on my brother’s place, naging close na kami. Tumira rin kami together ni Kylie in one house.”

Noong magkaroon daw ng marital problems sina Aljur at Kylie, hindi naman daw nabago ang pakikitungo ni Kylie sa kanya.

“Kung ano man ang nangyayari sa kanila, I got so hurt with that. I got so affected. But kung ano man ang nangyayari sa kanila, wala kaming ilangan ni Kylie. We’re close. Masaya. I mean it’s a good way rin ‘to, ‘di ba? Get all the things behind us. I mean, hindi naman ‘yun makakaapekto sa trabaho.”

Dasal parati ni Vin na hindi mangyari sa kanila ng mi¬sis niyang si Sophie Albert ang nangyari kina Kylie at Aljur. Ten years na raw silang magkasama at wala raw sanang magbago sa samahan nila.

“Sophie is the best woman I could think of. She’s so smart, so polite, she makes me feel like I’m so secure. Kaya I’m doing my best talaga to be someone na deserve niya. There’s a reason for everything that I do now. Meron nang dahilan — may dahilan ako kung bakit ako gumigising, may dahilan ako kung bakit ako nagbubuhat, may dahilan kung bakit ako nagtatrabaho. Lahat ng ginagawa ko ngayon may dahilan at siya ‘yon. Napa¬kasarap. It’s so rewarding.”

How sweet!