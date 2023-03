PNP may lead na para matukoy utak sa pagpatay kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo, 8 iba pa

Kinumpirma kahapon ni Philippine National Police (PNP) chief Police General Rodolfo Azurin na may sinusundan na silang lead para matukoy ang utak sa pagpatay kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo at walong iba pa nitong Sabado.

“The continuing investigation into the death of nine persons in Negros Oriental, including Governor Roel Degamo, has uncovered promising leads from evidence and testimonies that will establish the circumstances surrounding the incident and the identification of key players in this multiple murder case,” ani Azurin sa press briefing sa Camp Crame.

Ito ay bunga aniya ng pagsasanib-puwersa ng Department of the Interior and Local Government (DILG), liderato ng PNP, Regional Special Investigation Task Group ng Police Regional Office (PRO) 7 at Armed Forces of the Philippines (AFP) para matukoy ang mga lumahok at mastermind ng krimen.

Idinagdag niya na nagpahayag na rin ng kahandaan na makiisa sa imbestigasyon ang apat na naarestong suspek kaya ipinahahanda na niya ang sinumpaang salaysay ng mga ito at iba pang legal na dokumento.

Samantala, nadakip ng mga tauhan ng pulisya at militar ang Ika-5 suspek sa pagpatay kay Degamo na si Osmundo Rivero sa Bayawan City nitong Linggo. Hindi ito pumalag nang arestuhin.

Dati umanong sundalo si Rivero sa Zamboanga City na naging taxi driver kalaunan nang masibak sa serbisyo. Ang apat pang dinakip na kabilang sa pumatay kay Degamo ay sina Joric Labrador, Joven Aber, Benjie Rodriguez at isa pa na hindi pa tinutukoy ng mga awtoridad.

Sa ulat, mga dating miyembro ng militar ang mga ito na sinipa sa serbisyo dahil sa kanilang mga ‘deregatory record.’

Sinabi ni Col. Gerard Ace Pelare, tagapagsalita ng Central Visayas police, na kumbinsido ang mga imbestigador na nasa 10 katao ang sangkot sa pagpatay kay Degamo at iba pang mga biktima.

Nasa kustodiya ng Police Provincial Headquarters sa Camp Francisco Fernandez sa Agan-an, Sibulan, Negros Oriental ang mga suspek, kung saan sila isinasailalim sa tactical interrogation.

Samantala, sinabi ni Pamploina Mayor Janice Degamo, asawa ng pinaslang na governor, na may ideya sila sa nagpaligpit sa biktima.

Hindi niya ito pinangalanan pero kilalang-kilala umano ito ngayon sa bansa.

Kumbinsido rin aniya ang kanilang pamilya na kunektado sa pulitika ang pagpaslang sa kanyang asawa na isinagawa sa loob lang ng 41segundo.

Inamin din ng alkalde na nagpabaya sila sa seguridad ng asawa gayung bago pa man ang eleksyon noong nakaraang taon ay tadtad na ito ng pagbabanta sa kanyang buhay.

Nangangamba rin umano ang biyuda ni Degamo na baka maging bagong Mindanao ang Negros Oriental dahil sa mga karahasang nangyayari sa kanilang lalawigan.