P25.4M shabu, ecstasy buking sa balikbayan box

Abot sa P25.4 milyong halaga ng mga hinihinalang iligal na droga ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs-Ninoy Aquino International Airport (BOC-NAIA) with Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (NAIA-IADIT) sa isang bodega sa Pasay City nitong Linggo.

Sa ulat, nanggaling ang kontrabando sa France at Amerika at idineklara bilang personal effects.

Nabuko na naglalaman ang mga balikbayan box ng 50 gramo ng shabu, 4,897 tableta ng ecstasy, 12,000 gramo ng high-grade marijuana o Kush at ilang piraso ng CBD Gummies at oils habang sumasailalim sa x-ray screening at physical examination.

Nakumpirma sa PDEA laboratory testing na positibong mga iligal na droga ang laman ng nasabing mga kahon.

Tinutukoy pa ang claimant ng nasabing kontrabando.