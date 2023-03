Nagsosolo na ba ng career ang SB19 member na si Josh Cullen?

Buwag na ba ang SB19?

‘Yan nga ang chika, pang-iintriga ng ibang entertainment press, dahil nagulat nga ang marami na mag-isa siyang dumalo sa (showbiz) event ng Bingo Plus sa Grand Hayatt Manila (sa BGC Taguig). Kung noon nga, kung nasaan ang isa, nandoon ang iba. Pero bakit nga ba mag-isa si Josh?

Nasaan sina Stell, Justin, Felip, Pablo?

“Meron kasing mga inaasikaso, meron kaming mga pinaghahandaan.

Siyempre, sa schedule rin. Kaya ako solo ngayon, kasi pino-promote ko rin ang single (‘Wild Tonight’) ko ngayon,” sabi niya.

So, wala pa siyang planong mag-solo?

“Ay, hindi! Wala!” sagot niya.

So, hindi pa buwag ang SB19?

“Ay, hindi po! Hindi talaga!”

Sabi nga niya, marami pa raw dapat abangan sa kanila.

“Marami pang dapat abangan! We’re actually preparing for something big! Basta malalaman na lang nila. Hindi pa lang puwedeng i-announce ngayon. Pero, marami kaming pinaghahandaan. Kaya sana huwag silang magsawang sumuporta,” sabi pa ni Josh.

Siyanga pala, ang daming naseksihan kay Josh sa Bingo Plus event, na siya nga ang opening number, dahil sa pa-‘abs’ niya, ha! Ang ganda na nga katawan niya, ha!

“Bihira ko lang nilalabas ‘yan! Para lang sa Bingo Plus!” natatawang sabi ni Josh.

Marami nga ang nagkomento na katakam-takam ang abs ni Josh.

Anyway, ang SB19 nga ang nagsimula ng P-Pop sa Pilipinas, na unti-unti na ngang nakikilala sa buong mundo. Parami na rin nang parami ang mga grupo ng mga Pinoy na tumutulad sa SB19.

“Thankful kami na marami ang sumusunod sa amin. And hopefully, magtuloy-tuloy talaga. Sure ako na in the next few years, makikilala na talaga tayo sa buong mundo, dahil sa talento ng mga Pilipino.”