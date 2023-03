Metro Manila pilay sa jeepney strike

Maraming pasahero ang nahirapan sumakay sa unang araw ng isang linggong transport strike nitong Lunes bagama’t naninindigan ang Malacañang na hindi ito nakaapekto sa mga mananakay.

Ayon kay Mar Valbuena, presidente ng Manila, tinatayang 80% ng kanilang miyembro ang lumahok sa transport strike.

Sa ulat naman ng Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide, as of 10 nang umaga, wala nang jeepney at UV Express ang pumapasada sa kanilang ruta sa Navotas patungong Divisoria, Recto, Monumento, Malabon, Pateros-Pasig at Zapote-Paliparan.

Wala rin umanong bumiyaheng jeepney at UV Express sa E. Rodriguez sa mga rutang Cubao-Quiapo at Kalaw-Project 2-3.

Ayon sa grupo, 90% ang apek­tado sa Baclaran, 80% sa Novaliches-Blumentritt, 90% sa Pasay, 70% sa Palapala-Imus, 95% sa Los Baños-Calamba, 95% sa Cabuyao, 90% sa Antipolo at Junction Crossing at 90% sa Cogeo-Cubao.

Pero sabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nasa 10% lang ng ruta sa Metro Manila ang apektado ng strike dahil sa mga kinasang libreng sakay ng gobyerno.

Nanindigan din ang Malacañang na walang naging epekto ang inilargang tigil-pasada ng ilang transport group nitong Lunes.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), walang na­ging aberya sa biyahe maliban sa iilang ruta na hindi naman nagdulot ng pahirap sa mga commuter.

“There is no disruption except in a handful of routes in the National Capital Region (NCR) amid the ongoing transport group strike,” anang PCO. (Aileen Taliping)