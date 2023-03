Malapit sa swerte! Rhenz Abando, Anyang KGC sapol korona ng EASL hoops

NASIKWAT nina Filipino import Rhenz Abando at mga kakampi sa Anyang KGC ang kampeonato sa EASL Champions Week matapos pataubin ang kapwa Korean squad na Seoul SK Knights sa finals na ginanap sa Okinawa Arena nitong Linggo.

Ito ang unang profession title ni Abando matapos pumirma sa Anyang KGC bago ang KBL season.

Maganda rin ang ipinakita ng 6-foot-2 swingman para sa Anyang KGC matapos magtala ng 11 points at dalawang rebounds.

Pinangunahan ni Darryl Monroe ang koponan na may 21 points at 16 rebounds, habang si Omari Spellman ay may 19 points at 11 rebounds para sa Anyang KGC.

Noong 2021 lang ay nakuha ni Abando ang kampeonato ng NCAA kasama ang Letran Knights kung saan napanalunan niya ang Regular at Finals MVP bago pumirma bilang pro.

Tiba-tiba sina Abando at Anyang matapos makuha ang pinakamataas na premyo na US$250,000. (Cyreel Zarate)