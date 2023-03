Magdyowa parehong topnotcher sa board exam

Couple goals ang magkasintahan na hindi lang basta nakapasa, kundi topnotcher din sa Mechanical Engineering Board Exam.

Pinusuan ng mga ang love at success story nina Reynell Sanchez na top 1 sa nasabing exam sa rating na 94.90 percent at dyowa niya na si Eunice Santiago na may rating na 93.25 percent. Kapwa sila nagtapos sa Rizal Technological University.

Kwento ni Sanchez sa Abante News, “I was shocked and overwhelmed by the result and up until now i still can’t believe that i Top the February 2023 Mechanical Engineering Licensure Exam.”

Noong una, hindi umano talaga ito ang field ng engineering na kanyang nais. Aniya, “My first choice was civil engineering. I believe that it is God’s plan na napunta ako sa Mechanical Engineering dahil hindi nya lang po ako ipinasa but also he gave me the highest place in Mechanical Engineering Licensure Examination.”

Si Reynell pa lang din ang kauna-unahang mechanical engineer ng kanilang pamilya kaya naman ganoon na lamang ang pagka proud niya sa achievement na ito.

Sa usapang tips at secret, nagbahagi naman si Reynell ng ilan sa kanyang mga ginawa. Aniya, “Bago mag start yun lecture sa review center, mag compile na ng formula, tapos idikit sa pader yun mga mahihirap na formula at mga drawing na makakatulong sa pag conceptualize ng ibang topic lalo na sa machine design.”

“Mind over matter, if you set your mind to something and dedicatedly do your best to achieve that something, there’s nothing impossible,” payo pa niya.

Habang ang dyowa niyang si Santiago, very proud sa naging success nilang dalawa.

“I just want you to know how thankful I am to you, for always being there for me, for always calming me down and for always complimenting me that i deserve the Title I have,” caption niya sa kanyang Facebook post. (Moises Caleon)