Magbabarkada trending sa online ang tagayan

Naging viral ang post ng isang Facebook page dahil sa nakakaaliw na meme na binahagi nito kung saan bida ang tatlong magbabarkada na kaharap ang alak ngunit cellphone ang kapit dahil online pala ang kanilang tagayan.

Hindi nakaligtas sa mga meme-lover ang post ng Alak Pinas at inulan ng libu-libong haha react.

Makikita kasi sa dalawang larawan sa post na sa una ay tila busy na busy ang tatlo sa pagce-cellphone habang nasa harap pa ang alak na iniinom ng mga ito.

Sa kasunod na larawan ay pinakita na meron pala itong gc at doon nagtatagayan ang tatlo! Aliw diba? May pangalan pa ang group chat na CP Party at doon nagtatanungan kung sino na ang tagay!

“Ganito pala dapat,” caption ng page sa nasabing post.

Samu’t saring komento naman ang iniwan ng mga netizen dito.

“Virtual inuman na lang kesa ganyan, haha!” komento ni Raqx Mirand Reys.

“Yung mag iinom kayo pero sa mga selpon nakasilip.. chat na lang,” dagdag ni Rhayne Oravlabas.

“Mahimbing tulog ng kapitbahay pag ganyan ang set-up ng inuman,” saad naman ni Shirleen Bautista.

Umani na ng halos 8k reactions, 1.1k comments at 6.7k shares ang nasabing post ng Alak Pinas.

Kayo ba ng mga barkada mo, ganito na rin ang set-up ng inuman? (MJ Osinsao)