Mag-react kayo KathNiel: LizQuen daw ang dapat nagbida sa ‘HLG’

Buong ningning na “Yes!” ang sagot ni Liza Soberano sa tanong kung pakiramdam niya ay nalimitahan ang career opportunities niya dahil ‘nakahon’ siya sa isang love team.

Nangyari ito nang sumalang si Liza sa lie-detector test sa YouTube channel ni Bea Alonzo.

Siyempre, ang boyfriend niya na si Enrique Gil ang love team na pakiramdam niya ay na-‘kahon’ siya. Sa interbyung din ‘yon ni Bea isiniwalat ni Liza na hindi pala si Kathryn Bernardo ang original choice for the blockbuster movie, ‘Hello, Love, Goodbye’. Siya raw talaga ang dapat na magbibida roon.

“Hindi ko naisip na problema siya. Actually, ‘yung ‘Hello, Love, Goodbye’ with Kathryn and Alden (Richards) was actually offered with Quen and I first.

“And then, I wanted to do that movie so bad. But then, they we’re like, there’s another project lined-up for the both of you. Tapos, when we were doing ‘Bagani’, naba¬litaan ko, they offered it to Kathryn and Quen.

“It scared the shit of me. I was asking, why did they do that? I asked them to save the project for me and Quen. Parang noong pinitch sa amin, they said na hindi pa puwedeng gawin agad kasi, they have to develop it more.

“So ako, okey, please wait for us. Then, they offered it to Kathryn and Alden (Richards). I was afraid na baka after ‘Bagani’ and ‘Darna’, wala na ang LizQuen. For me, I don’t want to do that to my fans, but Quen is my comfort zone.”

At sabi niya, “It was until later that I realized na, oh my God, ang dami kong hindi nagawa sa career ko. I think they’ve taken for granted my talents or capabilities because they’ve only seen me in a love team.”

Pokwang sinagot ang mga Marites na nakikialam sa kuda niya

On fire pa rin talaga ang Kapuso actress/host na si Pokwang at mainit na mainit pa rin siyang talaga sa damdamin niya o galit sa ex-partner na si Lee O’Brian.

Nag-post ito ng movie niya na ‘Edsa Woolworth’ kunsaan una silang nagkita at nagkakilala ng ama ng bunso niyang anak na si Malia O’ Brian.

Sinabi niya sa caption na, “Yun lang dito nagsimula ang salitang USE ME IN A SENTENCE hahaha!” At saka itinag ang mga nakasama nila sa movie na sey pa rin niya, “Dinedma na ni kuya n’yo pagkatapos gumanda na ang kalagayan sa ‘Pinas.”

May netizen na nag-comment kay Pokwang na mag-move on na raw ito at ‘wag nang maging bitter for the sake na rin ng anak nila ni Lee. Nananahimik na raw kasi ang kanyang ex-partner.

Sinagot ito ni Pokwang na, “Natural tatahimik siya. Siya may sala, e. Alangan naman mas maingay siya hahaha.”

May sinagot din itong netizen na tila pinapayuhan siyang ‘wag nang maging bitter. Dialogue nga ni Pokwang, “Daming alam!!!!! cctv? NBI? Unahin n’yo buhay n’yo!”

Sa isang banda, paalis na si Pokwang papuntang Amerika para sa series of shows nila ng BFF niyang si K Brosas. Ang tanong, kahit nasa America kaya ito, tuloy pa rin ang Kapuso comedienne sa paglalabas ng kanyang mga hinanakit at galit kay Lee?

Well…