Mag-bessy pak na pak ang rental gown negosyo

Sa mundo ng pagnenegosyo, mahalaga na gusto mo ang pinapasok mo, tulad na lamang ng magkaibigan na ito na nagtayo ng sarili nilang business mula sa kanilang passion!

Ito ay sina Jestel Canlas at Kim Cabatuan, kapwa mga kolehiyala. Sila ang owner ng pumapatok na rental gown na ‘Mystical Wardrobes’.

Kwento ni Jestel sa Abante News, nanggaling umano ang pangalan ng kanilang business mula sa kanilang hilig. Ani, “‘Yung mga tema namin sa gowns is more on ethereal and mystical vibe! And mahilig kasi kami sa fantasy.”

Noong nakaraang taon nila ito sinimulang itayo sa kapital na P1,900. Dahil sa kani-kanilang passion ay pinush nila ang rental gown business na ito. Aniya, “Parehas kaming artistic ni Kim at mahilig sa mga crafts. Si Kim mahilig sa journaling dati tas ako naman kinahiligan ko ang photography.”

Sila mismo ang nag-conceptualize at gumawa ng mga disenyo ng kanilang gown. Ilan sa mga ino-offer nila ay mga very aesthetic dresses, wings, at gowns na naglalaro ang presyo mula P3,000 hanggang P7,500 kada renta.

Noong una ay struggle umano nila ang pag-cater sa dagsa ng mga customer. Pagbabahagi pa ni Jestel, “‘Yung demand ng tao super dami may gusto mag-suot ng gowns. And now is nasosolusyunan na namin siya sa pag-release ng new collections.”

Dahil sa unti-unting pag-boom ng kanilang gown business ay marami na ring mga sikat na personalidad, artista, at mga influencer ang nag-aavail nito gaya na lamang nina Kyline Alcantara, Chie filomeno, Shanaia Gomez, Karina Bautista, Andrea so, Irold Pamaus, at marami pang iba!

Sa ngayon ay wala pa silang physical store pero available sila online sa iba’t ibang social media platforms na @MysticalWardrobes.

“Para sa mga taong may gustong itayo na negosyo or gustong i-pursue na passion. Normal lang na huminto pag napagod ka pero wag kang titigil, dahil pag hindi ka tumigil tiyak na may mangyayari. Makukuha mo rin yung para sayo!” payo pa niya. (Moises Caleon)

(Mystical Wardrobes, Jestel Canlas, Kim Cabatuan/Facebook)