Liza mas naging astig

Mas umangas at mas naging astig ang itsura ni Liza Soberano ngayon kumpara noong bago pa nito inangkin ang kanyang tinatawag na ‘career freedom’.

Humakot nang maraming approval mula sa mga netizen ang career reinvention ni Liza nang iposte nito ang pang-malakasang aura na kuha sa loob ng isang vintage sports car.

Simpleng white terno OOTD lang ang suot nito sa kanyang Instagram post na may caption na, “Where to next?” pero ramdam ng mga follower ng aktres ang malaking pagbabago sa image nito.

Sa mga larawan ay hindi na makikita pa ang dating naive/demure na Liza noong nasa ‘Pinas pa ito at nakatali sa love team sa reel-real life sweetheart niyang si Enrique Gil.

Pero ngayon ibinalandra na ng aktres ang isa pang bahagi ng kanyang personality, na handang i-explore ang kanyang natatanging ganda. Pumapalakpak ang mga fan at inuulan ng heart icon ang komento ng mga netizen sa post ni Liza at sinabi pang mas gumanda at mas naging world-class ang personalidad ng kanilang idol.

Maging si Enrique ay patuloy na sumusuporta sa kasintahan sa reaksyon nito na ‘fire’ icon sa post na ‘yon.

Anne magdo-donate ng datung

Gumastos na sa travel nito sa Tokyo, Japan kasabay ng pagliliwaliw sa Disneyland, maglalabas pa ng datung si Anne Curtis para tapatan ang malilikom na donasyon mula sa mga netizen para sa UNICEF Philippines. Sinusulat ang item na ito nakatakbo na si Anne sa Tokyo Marathon hindi para magpasikat sa kanyang athletic capacity, kundi para makatulong sa less-fortunate kida sa ‘Pinas na beneficiary ng UNICEF.

Bitbit ni Anne sa kanyang pagtakbo ang pangalan ng UNICEF, na ang intensyon ay manghingi ng donasyon na siyang gagamitin sa proyektong-tulong sa mga bata.

Sa kanyang Instagram post ng larawan ng kanyang gear para sa nasabing fun-run, ibinalita ni Anne ang tuloy niyang paglahok sa event.

Aniya, tatakbuhan niya ang 42km na itinakdang layo ng marathon kaya naman kabado si Anne dahil sa sinasabi niyang ‘cut off times per km’ at walang ‘bibitbiting’ water bottle habang tumatakbo.

Halos nasa 500k donations ang nakakalap na ni Anne, sa pinagsamang P50 hanggang P50,000 pesos na donasyon.

Kahit lumagpas pa ng 500K pesos ang mahahakot, tatapatan ito ni Anne mula sa kanyang sariling pera.

Isang milyong piso o 1M pesos ang inaasahang malilikom sa benefit program na ito para UNICEF.

Oh, ‘di ba yayamanin ang isang Anne, na magbibigay pa ng 500k pesos kahit sariling gastos na nito ang kanyang Tokyo adventure kasama ang anak na si Dahlia, ang asawang si Erwan at marahil assistant at yaya.

Joseph nakakawindang

Biglang nanuyo ang lalamunan at napatakam ang mga babae’t beki sa panibagong pabakat ng Kapamilya actor na si Joseph Marco sa kanyang Instagram post.

Kung una niyang post ay nakahiga siya at suot ang white underwear para sa ine-endorse nitong brand ng brief, nakatayo naman sa bago niyang post si Joseph.

Nag-promote ng kasalanan sa araw na ito ng linggo si Marco hindi lang dahil sa nakabalandra niyang mga pandesal sa tiyan, kundi dahil sa bukol nitong pinagnasaan ng mga netizen.

Maliwanag kasing makikita ang pagiging ‘certified daks’ ni Joseph sa pagkakapuwesto ng kanyang talong sa suot na underwear.

Sa unang post nito na naka-12 na tanghali ang pagkakapuwesto na kanyang ‘batuta’, sa latest post niya ay nakaposisyon sa ala-1:10 nang tanghali ang kanyang ‘tuta’.

Sinadyang ‘di ituwid ang sawa ng aktor dahil lalabas na ito sa garter ng brief.

Natutulog pa ang ‘junjun’ ni Joseph kaya naman ang nanginginig na sa kamunduhan ang mga fan nito sa ideyang lalabas ang kalahating alaga nito kapag nabuhay at tumigas pa.

Ilan sa mga komentong mababasa sa post ay ang pag-asam ng ilang mga babaeng sana ay naging brief na lang sila nang maramdaman ang batuta ng aktor.

Ang marami ay napapa-OMG sa kasalanang naiisip.

Pati ang sexy actress na si Nathalie Hart ay nawindang rin sa pabukol ni Joseph, pero idinaan lang niya ang pagnanasa sa kiyemeng panawagan sa brand na bibili siya ng underwear para sa kanyang kapatid na lalaki.