KJ McDaniels sakalam boltahe vs Fuel Masters

STANDING

TEAM W L

TNT* 8 1

San Miguel* 7 2

Ginebra* 6 2

NLEX* 7 3

Meralco* 7 4

Converge* 6 4

Magnolia* 6 4

Phoenix 4 7

NorthPort 3 7

Terrafirma 2 8

Rain or Shine 2 8

Blackwater 1 9

* – pasok sa quarters

Mga laro sa Miyerkoles (Ynares Center-Antipolo)

3 pm – Blackwatervs Magnolia

5:45 pm – Ginebra vs Terrafirma

Binitbit ni import KJ McDaniels ang Meralco upang ligwakin ang Phoenix Super LPG, 92-86, at patatagin ang tsansa sa insentibo sa quarterfinals ng 47th PBA Governors’ Cup sa PhilSports Arena sa Pasig Linggo ng gabi.

Kahit nagkasugat sa labi, kumayod pa rin ang import ng 19 points, 16 rebounds, 2 assists, 4 steals at 5 blocks upang itulak ang Bolts palapit sa Top 4 seedings na may twice to beat advantage sa quarters sa 7-3 win-loss rekord.

“We talk about our responsibilities at the half time. We just do our job for the win,” bulalas ni McDaniels na sinalya ang biktima sa 4-7 elims mark at tumagilid sa labanan para sa nalalbing isang silya sa Last 8.

Hinirit naman ni Bolts coach Norman Black, “That was an interesting game for us with coach Jamike (Jarin) making us think of the entire game, but in the game we were able to work on it.”

Hindi nakalaro ang supensido ng isang laro at multado ng P75K na si Allein Maliksi dahil sa pagsakal noong Biyernes kay Barkley Ebona ng Converge.

Tumulong si Aaron Black na sariwa pa sa sa kanyang career-high sa huling laro, sa iniskor na 18, may 6 rebounds, 3 assists at 2 steals pa habang si Chris Banchero ay may 13 pts., at tig-5 rebs. at assts. (Lito Oredo)

Ang iskor

Meralco 92 – McDaniels 19, Black 18, Banchero 13, Hodge 12, Quinto 9, Newsome 8, Almazan 7, Caram 3, Pasaol 3, Jose 0.

Phoenix 86 – Maxwell 29, Serrano 20, Perkins 13, Tio 7, Jazul 6, Camacho 3, Muyang 2, Manganti 2, Mocon2, Garcia 2, Lalata 0, Alejandro 0

Quarters: 23-22, 47-49, 73-68, 92-86.