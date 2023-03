Ngayong buwan ng Marso na ginugunitang National Women’s Month, bibigyang pugay ng inyong Kuya Pulong ang mga kababaihang Pilipina at ang kanilang mahalaga at natatanging papel sa ating lipunan at ekonomiya.

Sa ating bansa, malaki na ang naging progreso ng pagkilala sa mga kababaihan bilang mga lider at “nation builders.” Mataas ang pagtingin at paghanga natin sa mga kababaihan. Maraming babaeng lider na ang nakarating sa mga matataas na puwesto sa tatlong sangay ng pamahalaan—ang ehekutibo, kongreso at hudikatura.

Kung inyong matatandaan, kinilala ang unang babaeng presidente ng Pilipinas, ang yumaong Pangulong Cory Aquino, bilang first female president in Asia. Si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo naman ang pangalawang naging babaeng Pangulo ng ating bansa.

Ang aking nakababatang kapatid na si Sara Duterte ay ang kasalukuyang bise presidente at Education Secretary. Sa edad na 44, si Inday Sara ang pinakabatang naging bise presidente sa ating kasaysayan.

Marami na ring babae na naitalagang mga Cabinet officials. Sa administrasyon ng aming amang si dating Pangulong Duterte, kinilala ang galing, talino at sipag ng kababaihan sa paghirang sa kanila sa mga mahahalagang posisyon sa Gabinete at sa mga government-owned and -controlled corporations tulad ng SSS, Napocor at LandBank.

Sa Kongreso, marami na ang mga senadora at mga babaeng kinatawan sa Kamara de Representante. Lahat sila ay malaki ang naging ambag sa pagbuo ng mga batas na pinapakinabangan na natin ngayon, tulad ng mga batas sa tax reform, libreng tuition sa state colleges and universities, at ang universal health care law.

Hindi na rin bago ang mga babaeng lider sa ating hudikatura. Nagkaroon na tayo ng babaeng Chief Justice ng Korte Suprema at noon pa tayo may justices at judges na mula sa hanay ng kababaihan.

Kung tutuusin, malayo na ang narating natin kung ang pag-uusapan ay gender equality. Pero hindi maikakaila na may diskriminasyon pa rin na nangyayari lalo na pagdating sa pagtatrabaho.

Ito ang dahilan kaya ang inyong Kuya Pulong ay isa sa mga sumuporta sa House Bill 4479 na ang layunin ay mapalawak pa ang mga pinagbabawal na “acts of discrimination” laban sa kababaihan. Isa ang inyong Kuya Pulong na co-author ng bill.

Sa kasalukuyan, pinagbabawal na sa ilalim ng Labor Code ang diskriminasyon laban sa mga babaeng empleyado pagdating sa promotion, halaga ng sweldo, training o pagkakaloob ng scholarship. Pero may nakakalusot pa ring mga gawaing hindi pabor sa mga kababaihan at ito ang planong solusyunan ng HB 4479.

Ilan sa pinagbabawal sa ilalim ng HB 4479 ay ang pagpabor sa lalaking empleyado pagdating sa pag-assign ng trabaho at pagbigay ng employment benefits.

Pinagbabawal rin ang diskriminasyon sa pag-dismiss o pag-retrench ng empleyado. Bawal rin sa ilalim ng bill ang ipagkait dahil sa kasarian ang mga benepisyong nararapat sa empleyado.

Naidagdag rin sa bill ang multang P50,000 hanggang P200,000 o parusang pagkakakulong na mula isa hanggang dalawang taon o pareho, sa mga napatunayan ng korteng guilty sa paglabag sa mga probisyon ng Labor Code na patungkol sa pagbabawal ng diskriminasyon laban sa kababaihan. May karapatan din ang babaeng empleyado na naagrabyado na maghain ng demanda laban sa employer para makuha ang kanyang mga sahod at benepisyong pinagkait sa kanya dahil sa diskriminasyon.

Ang HB 4479 ay naipasa na ng Kamara de Representante sa third and final reading noong Nobyembre ng nakaraang taon. Mas makabuluhan ang paggunita natin ng Women’s Month kung ang bill ay aaksyunan agad ng Senado para maging batas na. @@@