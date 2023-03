Ibon ni Piolo hinalikan ni Alessandra

Ang bongga lang dahil niregaluhan ni Piolo Pascual ng ibon si Alessandra de Rossi.

Kamakailan nga ay shinare ni Alex (paboritong tawag sa aktres) sa social media ang parrot na iniregalo sa kanya ng aktor.

Caption niya, “Meet PUPPY! A gift from papapi @piolo_pascual mahal kita. Salamat at nabigyan mo ako ng anak sa wakas! Hashtag ang ganda-ganda ko! (with 4 laughing faces emoji).”

Sagot ni Papa Pi (paboritong tawag sa aktor), “Masaya ako’t nagsilang ka ng ibon (with laughing face emoji) @msderossi,” at “@piolo_pascualclassic ka!!!!!!! CLASSIC! (with clapping hands emoji),” naman ang sagot doon ni Alex.

Si¬yempre, marami ang naaliw kina Alex at Papa Pi. Dialogue nga ng isang friend ko, “Naku, hinalikan ni Alessandra ang ibon ni Piolo!”

Tama nga naman ang komentong ‘yon dahil ‘tinuka’ nga naman ni Alex si Puppy sa picture na pinost niya, huh!

Mas classic nga si Alex sa bagay na ‘yon, ‘noh?!

Hahaha!

Samantala, may bagong proyektong aabangan kina Alex at Papa Pi after ng ‘My Amanda’ nila na in-stream sa Netflix.

Mismong si Papa Pi nga ang nag-share no’n sa kanyang Instagram at sabi nga niya, isang series daw ‘yon na malapit nang mapanood.

Bongga! (Jun Lalin)