Hindi nagtatago sa press: Luis sasabak na sa paghuhubad

Kaloka talaga si Luis Manzano, ha!

Kung ini-expect n’yo na nagtatago siya sa press, vloggers, dahil nga sa isyung kinasasaangkutan niya, maling-mali kayo. At kung iniisip n’yo na parang nagmumukmok siya, hindi ganu’n ang nakita ko sa kanya.

Sa event nga ng unang anibersaryo ng Bingo Plus, na ginanap sa Grand Hayatt Manila (BGC Taguig), isang super funny, nakakabaliw, na Luis ang nakita ko.

At kaloka nga ang pag-eksena niya, lalo na noong palakad na siya sa red carpet, na bilin nga niya sa mga staff ng Bingo Plus, hawiin ang mga taong sasalubong sa kanya, sa pabirong paraan.

“Clear na ba? Paki-check lang. Kasi kapag dumadaan ako sa ganiyan, nahihimatay ang mga tao. Nagkakagulo sila.

“‘Yung last event na pinuntahan ko, na-cancel, dahil sa akin!” nakakalokang chika ni Luis, na tawa nang tawa.

Well, super happy na Luis nga ang nakita ko, at tulad noon, bumabati talaga sa mga kakilala.

At sa interview sa kanya (na siyempre ay hindi na pinag-usapan pa ang tungkol sa isyu na kinasangkutan niya), super happy pa rin si Luis.

Tinanong nga siya kung ano bang ugali niya ang ayaw niyang manahin ng anak nila ni Jessy Mendiola na si Peanut?

“I think ‘yung gusto kong manahin niya, that’s for other people to answer. Ayoko namang sabihin ang magagandang katangian ko. Dapat sa ibang tao manggaling.

“Pero siguro ‘yung ayaw, ‘yung kakulitan ko, it could be a double edge sword. Kasi naiintindihan ko rin naman, iba ‘yung kulit ng lambing. Pero mamaya kasi, iba ‘yung kulit ko na, ‘Peanut, teka lang, si papa rin, hihinga lang ng konti’.

“‘Yung good naman, that’s for other people to answer,” sabi ni Luis. Aminado si Luis na nahihirapan na siyang umalis ng bahay ngayon, dahil nga sa kanyang mag-ina.

“Heto totoo ito, napi-feel ko na ito, ha, ‘yung sinasabi ng mga magulang na uwing-uwi na sila. Tapos si Jessy, ginagawa niya, nagpapadala siya ng mga videos ni Peanut sa akin. So, it’s so hard to leave the house,” sabi ni Luis.

“Like kanina bago ako umalis ng bahay, si Peanut kasi, ang hilig na niya, nagla-laptop na siya, 2 months pa lang siya, ha! Ganu’n katindi ang anak ko. Hahahaha!

“Noong isang araw, nakita ko siya nagso-sodoku. Buti sana kung mali-mali ang sagot. Ang problema, puro tama ang sagot niya. Ganu’n katalino ang anak ko,” pabirong chika pa rin ni Luis.

Pero, kanino ba nagmana si Peanut ng katalinuhan?

“Ayoko na lang sabihin, pero sobrang smart ko!” sagot ni Luis, na hindi man lang kumukurap-kurap.

Siyanga pala, super hanga si Luis sa Bingo Plus, dahil sa rami nga raw natulungan.

“Nakikita ko kasi na marami talaga ang nabago ang buhay dahil sa Bingo Plus! Sabi ko nga, kung hindi ako naging part ng Bingo Plus, patapon ako ngayon! Hahahaha!

“Pero ang Bingo Plus ang nagbigay ng direksyon sa buhay ko. Kaya ako nagkaroon ng magandang asawa at anak!” pabirong chika na naman.

“Sana kahit wala nang tao sa earth, Bingo Plus endorser pa rin ako.

Kahit ako na lang mag-isa ang tao sa mundo,” patawa-tawang sabi na lang ni Luis.

So, ano pa ba ang dapat abangan kay Luis?

“Abangan nila ako, mag-i-start ako ng mga sexy films ko! Hahaha!” sabi na lang ni Luis. (Dondon Sermino)