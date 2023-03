‘Greatness’ ni Caloy Loyzaga muling ipapakilala sa publiko

IPAPAKITA ang husay ng mga Pilipino sa isasagawa ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) na pagkilala para kay Philippine basketball great Caloy Loyzaga sa pagbubuo sa “Loyzaga Lounge” bilang parte ng bansa sa pagiging co-host sa 2023 FIBA Basketball World Cup sa Agosto.

Matatagpuan ang mini memorabilia at memento museum sa ikatlong palapag ng isa sa paggaganapan na lugar na Philippine Arena kung saan malalaman ang legacy ni Loyzaga tulad ng makikita sa mga larawan, medalya, brochure at piraso ng impormasyon na naka-display.

Sina SBP at Philippine FIBA World Cup 2023 Local Organizing Committee (LOC) Director Renauld “Sonny” Barrios, LOC Deputy Executive Director Erika Dy at ang LOC FIBA World Congress group ni Ms. Julie Carceller ay nakipag-ugnayan sa pamilya Loyzaga partikular sa mga anak na sina Joey, Bing at Teresa upang gawing posible ang paglalakbay pababa sa memory lane.

“Kahit na wala na siya, ang kanyang mga nagawa at kontribusyon ay mananatiling buhay magpakailanman. Proud sa tatay ko!” sabi ng panganay na anak na babae na si Teresa, na nagmungkahi din na gumawa ng Part II ng Loyzaga Lounge sa malapit na hinaharap.

Kilala bilang “The Big Difference” sa Philippine basketball noong 1950s at early 60s, naging bahagi ng pambansang koponan si Loyzaga noong 1952 Helsinki at 1956 Melbourne Olympic Games.

Hinatak din niya ang mga Pinoy sa bronze medal finish sa ang 1954 FIBA World Championship.

Pumanaw si Loyzaga sa edad na 85 noong 2016. (Lito Oredo)