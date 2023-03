Gian Karlo Arca pinanis mga kalaban sa 18-Under

KAMPEON si National Master Christian Gian Karlo Arca sa standard event ng U-18 boys division ng Vice Governor Athena Bryana D. Tolentino National Age Group Chess Championships Eliminations na ginanap sa Tagaytay International Convention Center nitong Linggo, Marso 5.

Kinailangan ng buong puntos ng 13 years old na si Arca kaya pinisak nito si Jerish John Velarde ng Imus City, Cavite sa last round para makamit ang pinakamalaking titulo sa kanyang chess career at manguna sa 79 pang ibang qualifiers sa Nationals Finals sa susunod na buwan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte.

Tumapos ang Dasmariñas City bet ng unbeaten na may 6.0 points mula sa five victories at two draws, angat ng kalahating puntos kina Cyrus Vladimir Francisco ng Pasig City at Del Emerson Dela Cruz ng Dasmariñas City na may tig-5.5 points.

“It is with a joyful heart praising God for this blessing he has given me. Even though I am considered young for my category I was able to make it.” sabi ni Arca. (Elech Dawa)