‘Flying boat’ bumida sa California

Nakakita ka na rin ba ng lumilipad na bangka? Tila impossible ‘di ba? Pero matagumpay ‘yang ni-launch kamakailan ng isang kompanya sa California.

Tinawag nila itong ‘Candela C-8’ kung saan hindi ito pinapaandar ng isang engine kundi isang electric motor!

“It’s half plane and half boat; almost like riding a magic carpet,” ani ng French sailor na si Tanguy de Lamotte.

May sukat itong 8.5-meter o halos 28 foot. Ito ay isang ‘hydrofoil-equipped vessel‘ kung saan unti-unti itong bumibilis kapag nagsimula nang umangat sa tubig na tila lumilipad.

Ayon sa official website ng Candela, “Instead of punching its way through the waves, C-8 flies in silence above the surface. Instead of following the trend of larger motors, we went for efficiency by building a pod motor optimized for hydrofoiling. Instead of creating huge swells, C-8 leaves no wake behind.”

“It’s magical. The boat rises, the wake disappears and you feel like you are floating.”

Samantala, nagkakahalaga naman ang electric boat na ito ng 400,000 dollars o halos 21 milyong piso. (Moises Caleon)