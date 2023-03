Finger lang inoperahan: ‘Di ako nagpalaglag – Liza

Nagsalita na si Liza Soberano sa dating issue na nagpa-abort daw siya ng baby kaya hindi siya visible sa social media.

Sa ‘lie detector test’ challenge ni Bea Alonzo sa YouTube channel ng Kapuso actress, naitanong kay Liza ang ang tungkol sa isyung pagpapalaglag ng baby.

“I was accused of that during the time I got operated on in the States for my finger,” lahad ni Liza.

Aniya, hindi raw siya pinayagan noon na magsalita tungkol sa issue, ngunit wala naman daw itong katotohanan.

Ang nangyari raw kaya hindi siya nagpo-post noon sa social media ay dahil nakasuot siya ng cast at palagi rin na may sakit.

“Paano ako magpo-post I was wearing a cast, and I was always sick ‘cause I was taking antibiotics constantly,” paliwanag pa ng aktres.

Kaya rin daw siya tumaba noon ay dahil natigil siya sa kanyang pag-e-exercise dahil sa nata¬mong injury.

At kung sakali man daw na mabuntis siya ay hindi niya maiisip na magpa-abort.

“I was in a really good relationship that was accepted by my people. If I did get pregnant, why wouldn’t I come forward with it?”

So malinaw na, kaya patahimikin na si Liza sa issue na ‘yan! (Raymark Patriarca)