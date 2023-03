Faith Nisperos ibabalik bangis ng Blue Eagles

Teams

DLSU 3 0

UST 2 1

NU 2 1

AdU 2 1

FEU 1 2

ADMU 1 2

UP 1 2

UE 0 3

Mga laro Miyerkoles: (Araneta Coliseum)

10:00am — La Salle vs UE

12:00nn — Ateneo vs FEU

2:00 pm — UST vs Adamson

4:00pm — NU vs UP

SUSUBUKAN ibalik ng Ateneo ang kanilang kumpiyansa pagsalang kontra Far Eastern University bukas, Miyerkoles, sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 women’s volleyball tournament sa Smart Araneta Coliseum.

Aasahan ng Blue Eagles sa opensa si heavy hitter Faith Nisperos katuwang si Vanie Gandler.

Naging usap-usapan ang pamamahiya ni head coach Oliver Almadro sa Blue Eagles, partikular kay Gandler, nitong nakaraang Miyerkoles laban sa UE Lady Warriors.

Hindi rin nakatulong na bigo rin sila makasilat ng panalo laban sa La Salle Green Archers nitong Linggo lang.

Sa kabila ng dagok sa team, tiwala si Coach O na ang lahat ng ito ay parte ng proseso.

“Many people will say, ‘process, process pa rin, we need results’, but sometimes results are a process also,” ani Almadro.

“You just have to keep moving, doing the things we need to do, especially inside the court.”

Samantala, tatatagan pa rin ng Lady Tams ang kanilang loob sa kabila ng kanilang four-set defeat laban sa Adamson nitong Sabado. (Cyreel Zarate)