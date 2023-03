Estudyanteng nagbebenta ng tinapay sa school pinusuan

Kasipagan ang puhunan. ‘Yan ang ipinapakita ng isang estudyante mula Iloilo City na nagbebenta ng tinapay sa kanyang mga kamag-aral.

Siya si Leonelle Angelo Caoyonan, mula sa bayan ng San Miguel. Kasalukuyan siyang nag-aaral sa Leonora Salapantan National High School.

Kamakailan lang ay ibinahagi niya sa kanyang Facebook account ang ilang kuha niyang larawan habang nagbebenta ng kanyang paninda.

Makikita si Leonelle at ang kanyang mga tinapay na nakasalansan sa isang container.

Caption niya sa naturang post, “There are things or words we will really receive from the different people we meet, there are people who mock, there are people who are happy, but this is what I do, even in the beginning, I am not ashamed. A day spent by many people who shamed me because I sold bread at school but I endured all of that because I did it on inspiration.”

Dagdag pa rito, nabanggit din niya sa kanyang post na nais niyang makatulong sa kanyang pamilya sa sarili niyang pamamaraan. Ang kanyang erpats ay hindi na nakakalakad habang ang kanyang ina naman ay may problema sa mata.

“I tried to get more help to my parents It’s not just to make things worse and add to their problems.”

Bukod dito, isa rin umano sa layunin ni Leonelle ay ang mag-inspire ng kapwa niya mag-aaral. Aniya, “At ito ay hindi sa pag mamayabang o gusto ko sumikat ipinahatid ko itong kwentong to para maq bigay aral sa kagaya kong mag aaral.”

Dahil dito, maraming mga netizen ang pumuso at naantig sa kwento ni Leonelle.

Ilan sa mga komento ng mga netizen:

Para kay Inday Kuracha, “God bless you Leonelle Angelo Caoyonan mag aral lng mabuti darating din Ang Araw makamit mo lhat in Jesus name.”

“Follow your dreams, believe in yourself and don’t give up. your parents must be very proud of you. God bless!” sabi naman ni Jonnah Colina.

“Godbless to you son. Aral k mabuti at wag intindihin mga sinasbi s paligid mo. Always keep praying.. God loves you.. keep up the good work.. ingat palagi.” hirit pa ng isa. (Moises Caleon)