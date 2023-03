Escudero: P5B intel fund gamitin vs gun-for-hire sindikato

Nanawagan si Senador Francis “Chiz” Escudero sa pamahalaan na gamitin ang kanilang P5.22 bilyong intelligence funds para sa isang “all-out war” laban sa mga gun-for-hire syndicates.

Ginawa ni Escudero ang panawagan matapos ang nangyaring pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo sa kanyang tahanan noong Sabado ng umaga.

“Kaya kahit mahuli pa ang pumatay kay Gov. Degamo, hindi garantiya ‘yan na walang kasunod kung merong mga kriminal na ginawang negosyo ang pagkitil ng buhay,” saad ng senador.

Kinuwestyon pa ng senador ang prayoridad ng Philippine National Police dahil kapag bigating tao ang pinaslang, agad silang kumikilos para maresolba ito pero maraming napatay na mga ordinaryong mamamayana ang hindi pa rin nareresolba at inaamag na sa police blotter.

“Gobernador man o negosyante o manggagawa, parehong sigasig dapat ang ipakita ng kapulisan sa pagbibigay hustisya sa kanila,” giit Escudero.

“People get emboldened if they see murders go unsolved. Kapag hindi nahuli, it incentivizes future acts. Maraming nagsasabi na bakit pa ipapa-pulis o magsasampa ng kaso na gagastos pa na meron naman shortcut. ‘Yan ang kalunos-lunos na katotohanan sa maraming lugar,” saad ng senador. (Dindo Matining)