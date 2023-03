Donny bumilib sa artwork ng babaeng fan

Napasigaw si Donny Pangilinan sa isang netizen dahil sa hindi nito inaasahang post sa Twitter na nagpapakita ng kanyang itsura.

Kung puwede nga lang magmura, baka napamura na sa tindi ng pagkabilib ni Donny sa kanyang tagahanga na si @merllishell.

Pinoste ni Merlli sa kanyang Twitter ang kinunan nitong larawan ng charcoal portrait drawing niya ng mukha ni Donny.

Ibinalandra ito ng female fan para ipagmalaki ang kanyang talent at ipangalandakan ang paghanga niya sa nasabing Kapamilya idol.

“My first artwork since 2023 is for you @donnypangilinan I love you. #DonnyPangilinan.”

Napukaw nga ang pansin ng millennial actor at napasigaw ito sa dalawang exclamation point sa nai-tweet nitong reaksyon na, “Ang galing mo!!”

Kuhang-kuha naman kasi ang mukha ni Donny sa artwork na ang pinagbata¬yan ay isang close-up shot ng aktor.

Bukod dito, nagpakita pa ng isang pruweba ng kanyang trabaho ang pana¬tiko ni Donny sa pag-tweet nito ng video sa buong proseso ng paggawa niya sa artwork na ‘yon.

Pagmamalaki niyang caption, “Here’s a short video of how I created the portrait of @donnypangilinan.”

Umani ng iba’t-ibang reaksyon ang reply tweet na ito ni Donny sa husay ng fan.

Aprubado ng mga netizen ang paghanga ni Donny. May ibang nainggit sa artist dahil nabigyan ito ng atensyon ng kanilang idol.

Madalang mag-reply sa tweet ng kanyang panatiko si Donny, kaya parang malaking¬ reward na sa kanila ang mapansin ng ka-love team ni Belle Mariano.

Mga panty ni RR binibili ng manyakol

“#SORRYNOTSORRY!!!! My undies are not for Sale!” Ito ang mariin at tumitiling mensahe ng TV actress/businesswoman na si RR Enriquez kaugnay sa mensaheng natanggap niya mula sa isang manyakol na fan.

Sa kanyang Instagram post, mababasa ang mensahe ng isang lalaki na tinakpan na lang niya ang pa¬ngalan para mapanga¬lagaan ang identity nito.

Mababasang inaalok ng lalaki si RR na ibenta sa kanya ang 1 hanggang 2 pares ng kanyang underwear, panty o bikini sa halagang 50k o 50 thousand pesos.

Sabi niya sa kabuuang mensahe, “Anyway RR, I hope you are open minded with this kind of offer. Actually I just wanted to ask if you’re open on selling your undies for at least 50K 1-2 pairs. If ok with you?”

Sey pa ng lalaki, babayaran niya ang halaga bago pa matanggap ang mga underwear para masiguro ni RR na hindi siya susubain nito.

Nakiusap ang lalaki na huwag nang i-post ang kanyang mensahe o panga-lan.

“Please don’t post me lang RR if ever you find this weird… I understand naman if ever you decline.”

Nanggigil sa galit si RR na mababasa sa caption, kung saan nabastusan siya sa alok. Itinuturing niyang ‘weirdest’ message na natanggap niya sa kanyang socmed.

Mariing talak ni RR, hindi niya ibinebenta ang kanyang mga ‘used’ underwear sa kahit sino.

Nagbahagi rin ito ng nalaman mismo sa manyakol. May ibang mga models na nagbenta na rin raw ng kanilang bikini undies.

Ibinahagi ni RR na may asawa ang lalaki at naaawa siya sa misis nito na hindi alam ang trip ng mister.

Kaya naman ang pa¬nawagan ng sexy actress, bantayan ang social media account ng kani-kanilang mga asawa.

Isang successful businesswoman si RR at kuntento sa piling ng kanyang basketbolistang live-in partner, kaya hindi ito kakagat sa 50K, ‘di gaya ng ibang mga modelo o personalities na nangangaila¬ngan ng pera.

Sister ni RR ang humahawak ng kanyang FB fan page, na siyang pinadalhan ng manyakol ng kanyang mensahe kaya nakarating¬ ito agad sa tinaguriang ‘Sawsawera Queen’.