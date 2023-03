Davao de Oro nilindol bahagi ng tulay gumuho

Gumuho ang bahagi ng tulay sa Davao de Oro matapos yanigin ng magnitude 5.3 na lindol ang lalawigan kahapon ng umaga.

Ayon sa report, gumuho ang bahagi ng tulay ng Shadol Maragusan-New Bataan Road dahilan kaya naapektuhan ang mga motorista sa lugar.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), tumama ang 5.3-magnitude earthquake sa New Bataan, Davao de Oro ganap na alas 4:43 ng umaga.

May kalakasan anila ang pagyanig dahil naitala ang Intensity IV sa New Bataan, Maco at Mawab sa Davao De Oro; Intensity III sa Nabunturan, Davao De Oro; Intensity II sa Laak, Davao De Oro; at Intensity I sa Bislig City, Surigao del Sur.

Ilang oras matapos ang lindol, may 10 aftershock ang naitala ng Phivolcs at pinakamalakas ang magnitude 3 na naramdaman ganap na alas 6:17 ng umaga.

Noong Pebrero 1, tumama ang 6.0 magnitude quake sa bayan ng Compostela sa Davao de Oro na nagresulta sa pagkasira ng 134 impraktrasktura habang 96 bahay ang nasira.(Tina Mendoza)