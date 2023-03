Chris Rock galit pa rin kay Will Smith

Pagkatapos ng isang taon, ngayon lang nag¬labas ng kanyang sama ng loob ang comedian na si Chris Rock sa aktor na si Will Smith.

Nag-ugat ang lahat noong sampalin ni Smith si Rock sa live presentation ng Oscar Awards last year. Matagal na naging tahimik lang daw si Rock, pero ngayon ay puwede na raw niyang pag-usapan ito.

Sa live Netflix special ni Rock na ‘Selective Outrage’, isiniwalat niya na kahit nag-apologize na si Smith sa kanya, hindi pa rin nawawala ang galit niya rito dahil sa ginawa nitong kahihiyan sa kanya on live television. Ilang beses din niyang tinawag na ‘bitch’ ang aktor.

“You all know what happened to me, getting smacked by Shug Smith, everybody knows, everybody f–king knows. I got smacked like a year ago… And people are like ‘Did it hurt?’ It still hurts. I got ‘Summertime’ ringing in my ears. I’m not a victim baby, you will never see me on ‘Oprah’ or ‘Gayle’ crying. You will never see it….

It’s never going to happen. F–k that s–t, I took that s–t like Pacquiao!” sey ni Rock.

Naging target din ng kanyang litanya ang asawa ni Smith na si Jada Pinkett na alam ang diumanong ‘affair’ ni Smith sa kaibigang babae ng kanilang anak.

Bira ni Rock, “We’ve all been cheated on, everybody in here been cheated on. None of us has ever been interviewed by the person who cheated on us on television… Why the f–k would you do that s–t? She hurt Will way more than he hurt me. Everybody called Will a bitch. And who’s he hit? Me! A n**** he know he can beat. That’s some bitch ass sh–!”

Kung bakit daw hindi gumanti rin ng sampal si Rock kay Smith noong gabing iyon, ang rason niya ay, “Because I’ve got parents! And you know what my parents taught me? Don’t fight in front of white people!” (Ruel Mendoza)