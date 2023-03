Nakita ko sa panaginip ko na naglalakad daw ako sa palengke, alam kong palengke ‘yun kahit na hindi naman gulayan o karne, basta dun sa parte na parang may mga tindang damit at sapatos.

Pagkarating ko sa section na may mga sapatos, nagpunta ako sa isang tindahan tapos nakita ko raw ‘yung kapatid ko na bumili ng sapatos. Ako rin daw naengganyo na bumili. Tapos may specific na design ako na hinanap pero wala raw si kuyang tindero kaya nagtingin-tingin pa ako ng mga tinda niya pero wala raw talaga.

Jayjay

Kapag bumili ka ng sapatos sa panaginip, isa itong sign na mas magkakaroon ka ng inner harmony.

Ibig sabihin nito, mas magiging madali sa iyo na magresolba ng mga problema na matagal nang gumagambala sa iyo at nakasira na ng iyong mga plano.

Sinasabi rin nito na oras na para iangat mo naman ang iyong sarili at ipakita sa iba kung sino ka talaga at ano ang mga kaya mong gawin. In short, dapat magkaroon ka na ng confidence o tiwala sa iyong sarili. Maraming pwedeng gawin para ma-achieve mo ito.

Ito ang panahon kung saan dapat mong i-consider na mag-makeover ng sarili. Ang sapatos kasi ay simbolo rin ng paglakad mo sa iyong path sa buhay at siyempre patungo sa mas maayos na kalagayan o sa sitwasyon kung saan naabot mo na ang iyong goals.

Mag-invest sa mga bagay na magpapa-boost sa iyong confidence. Kasama na rin dito ang pagtayo mo sa sarili mong mga paa. Ibig sabihin, hindi ka na dapat na umasa sa iba kung ano ang sasabihin, susuotin, o iisipin mo.

Dapat ikaw na ang mag-decide para sa iyong sarili. Baka kasi masyado ka ring concern sa sinasabi ng iba na pati ang sarili mong kapakanan ay hindi mo na naiisip.

Isa pang kahulugan nito ay ang kagustuhan mo na makapag-explore. Pwedeng sobrang busy mo ngayon at pakiramdam mo ay hindi ka na nakakapag-travel.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com