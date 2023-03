Billy nangangayayat

Ang sweet-sweet ng mag-asawang Billy Crawford at Coleen Garcia nang makita namin sila sa backstage ng BingPlus first anniversary event na ginanap noong Satur¬day night sa Grand Hyatt Manila (BGC Taguig).

Parang newly weds pa rin sina Billy at Coleen na palaging naka-holding hands. Halos hindi rin naghihiwalay ang mag-asawa at palaging nakadikit sa isa’t isa.

Nakakainggit nga ang ka-sweet-an ng mag-asawa.

Picture of a perfect couple nga ang dialogue ng ibang entertainment press kina Billy at Coleen.

Samantala, ang payat ngayon ni Billy.

Nang pansinin nga namin ‘yon, sinabi niyang itinuloy raw kasi niya ang pagda-diet at exercise pagkatapos niyang sumali’t manalo sa France edition ng ‘Dancing with the Stars’.

“Tinuloy ko na,” sey ng mister ni Coleen.

Some years back, marami ang nakapansin na lumaki si Billy, pero ‘katuwa ngang nagawa niyang makapagpapayat uli.

Sabi ko nga sa TV host/actor, “How to be you?!”

Naku, ang hirap-hirap kayang magpapayat, ‘noh?! (Jun Lalin)