Bautista pusong bato sa mga tsuper

Tuloy ang Public Utility Vehicle (PUV) modernization program ng Department of Transportation (DOTr) kahit na maraming tsuper at operator ang tutol dito kaya humantong sa tigil-pasada.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni DOTr Secretary Jaime Bautista sa harap ng patuloy na pagmamatigas ng ilang grupo sa programa.

Ayon kay Bautista, mas maraming transport groups ang sang-ayon sa modernization program at 60% na ang na-consolidate para maisulong ang modernisasyon.

“Itutuloy pa rin natin iyong program at marami naman supporters. In fact po, just to let you know, iyong records namin, nasa 60% na iyong nag-consolidate. So, 40% na lang iyong hindi nagko-consolidate and sa tingin namin, kapag na-explain na mabuti sa kanila iyong benefits nitong modernization program at magko-consolidate po lahat iyan,” ani Bautista. (Aileen Taliping)