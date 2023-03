Bahala ka sa buhay mo! Ginebra walang pakialam sa ‘palabas’ ni Jamaal Franklin

WALANG pakialam ang Ginebra tumodo man o magpapetik-petik lang si Jamaal Franklin.

Missing in action ang Converge import, at madaling itinakbo ng Gin Kings ang 120-101 win nitong Linggo sa PhilSports Arena.

“Our issue is go out and win basketball games,” pakli ni coach Tim Cone pagkatapos kolektahin ang pampitong panalo sa siyam na laro, inakbayan ang San Miguel sa second spot sa likod ng TNT (8-1).

Naka-limang bato lang si Franklin sa loob ng 35 minutes, tumapos ng 4 points – napakalayo sa pasabog na 57 points sa 132-129 overtime loss sa Meralco noong March 3.

“If he wants to take 50 shots or zero shots, it doesn’t matter to us,” dagdag ni Cone.

Tahimik pa ang kampo ng FiberXers pero may isyu raw si Franklin at ang team.

“That definitely caught us off guard,” dagdag ni Justin Brownlee sa anemic na performance ng counterpart.

“Obviously, there is something going on and I just pray whatever it is on his side, on the team side.” (Vladi Eduarte)