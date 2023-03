Ayaw ng mga fan! HORI7ON tatalbugan ang SB19

Dinumog ang first two mall shows ng pinakabagong global pop group na HORI7ON na ginanap sa Robinsons Mall Lipa, Batangas at Dasmariñas, Cavite noong nakaraang Sabado at Linggo.

Sabik ang kanilang mga fan na mapanood ang grupo na mag-perform sa unang pagkakataon kaya todo sila sa hiyawan nang kantahin ng mga ito ang original songs nilang ‘Lovey Dovey’, ‘Dash’, ‘Tiger’, at ‘Take My Hand’, na isang survival song.

Ang HORI7ON ay may pitong mi¬yembro na binubuo nina Jeromy, Marcus, Kyler, Vinci, Reyster, Kim, & Winston.

Sila ang winners ng survival show ng ABS-CBN, MLD Entertainment, at Kamp Korea na ‘Dream Maker’.

Kahit ilang linggo pa lang nabubuo ang grupo ay ang lawak na ng mga supporter ng HORI7ON at hindi malayong mapantayan at malagpasan pa nila ang kasikatan ng SB19 lalo pa’t nakatakda silang mag-debut sa South Korea ngayong June.

Naku, papayag kaya ang mga fan ng SB19 na mas sumikat pa sa iniidolo nilang grupo ang HORI7ON?

Matinding intriga ‘yan, ‘noh?!

Hahaha!

Sunday noontime musical show ng AllTV kinakasa na

Ang Sunday noontime show pala na ‘STAN Party’ (Sunday Trending And Nonstop Party) ang itatapat ng AllTV sa ‘ASAP Natin ‘To’ ng ABS-CBN at ‘All Out Sundays’ ng GMA-7.

Prodyus ito ng Gutierez Celebrities & Media Production na isa sa magiging content provider ng AllTV.

At sa kanilang media launch, ipinakilala nila ang dalawang pelikula ni Direk Topel Lee — una ang ‘Jeongbu’ na pagbibidahan nina Aljur Abrenica, Ritz Azul, at Rayantha Liegh at ang pelikulang ‘A Lasting Love to Remember’. In-announce rin nila ang series na ‘The Lifesavers’, pati ang ‘Love Bound’ na isang drama anthology at ang ‘STAN Party’ nga na lahat ay eere sa AllTV.

Wala pang ipinakilalang mga host at performers ang ‘STAN Party’, pero bulung-bulungan na mga Cornerstone artist ang ilan sa mga magiging bahagi ng show lalo pa’t nasa nasabing event ang controversial na young actor/singer na si Patrick Quiroz.

Well, abangan na lang natin kung kailan magsisimula ang ‘STAN Party’ at iba pang shows ng Gutierez Celebrities & Media Production sa AllTV, huh!

‘Yun lang!