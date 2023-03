Arjo nagmalasakit na, iniintriga pa

Ang aktor at Quezon City 1st District Representative na si Arjo Atayde ay nakahanda raw sa isang contingency plan sakali at matuloy nga ang strike ng mga jeepney driver simula ngayong Lunes, Marso 6.

Ipapagamit daw niya ang 37 personal vehicles niya sa 37 barangays na kanyang nasasakupan para magamit ng mga pasahero. Ito rin ang kaparehong shuttle type vehicles na idinonate niya sa government dati.

Mixed ang mga reaction ng mga netizen na nababasa namin. Merong pumupuri kay Arjo na kahit neophyte o baguhan pa lang daw itong lawmaker, masasabing nakakaisip na ito ng mga alternatibong sagot.

Pero ang dami na negatibo pa ang naging pananaw sa planong ito ni Arjo. May nagsabi na, “Beh, ‘yung 37 vehicles mo na lang ‘yung i-phase out, ‘wag na mga jeep.”

“Maybe someone having 37 personal vehicles is part of the problem. Weird flex but okay.”

“37 of his personal vehicles? Does that mean he has more than 37?”

“Nag-iinit ulo ko sa ‘yo!”

Naku, isa lang talaga ang naisip namin sa mga ganitong puna. Sa government o public service, may gawin ka o wala, may nasasabi ang mga tao, huh!